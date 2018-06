Varsovia— Las capitales de Polonia y Rumania se llenaron el sábado de miles de personas que celebraron festivales de orgullo gay, y muchos participantes entusiasmados prometieron seguir luchando por la eventual libertad de casarse de acuerdo con las preferencias de casa uno.Un ambiente de fiesta envolvió al desfile en Varsovia, donde la gente ondeó banderas de arco iris y bailaron. Algunas personas tenían carteles o camisetas con mensajes de tolerancia o insolentes, incluyendo uno del presidente ruso Vladimir Putin sosteniendo un arco iris.El tono festivo no perdió fuerza ni siquiera porque el matrimonio entre personas del mismo sexo no tiene posibilidades reales de ser legalizado bajo el actual gobierno conservador de Polonia."Cuanto peor esté el clima político, mejor es el ambiente en el festival", observó Michal Niepielski, de 55 años, técnico radial de Cracovia.Niepielski dijo que el evento del sábado fue más concurrido que el del año pasado. Él fue a la celebración con Wojtek Piatkowski, con quien está en pareja desde hace 14 años, quien dijo que el júbilo de los gays era una "reacción" contra el gobierno polaco. La pareja lució los mismos suspensores y corbatines.En la capital rumana de Bucarest, el derecho de las parejas del mismo sexo también fue uno de los puntos centrales durante un desfile gay que ocurrió días después de un fallo importante sobre un caso matrimonial.El Tribunal Europeo de Justicia en Luxemburgo falló el martes que dos hombres, un rumano y otro estadounidense, tienen los mismos derechos de residencia que otras parejas casadas en la Unión Europea.Si bien el dictamen no obliga a países miembros de la UE a legalizar los matrimonios gays, podría presagiar fallos en otros casos pendientes que activistas pro derechos LGBT podrían considerar favorables.Rumania, Polonia, Eslovaquia, Bulgaria, Lituania y Letonia son países miembros de la UE que no reconocen legalmente los derechos de las parejas del mismo sexo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.