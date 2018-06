Concluye el G-7 entre tensiones comerciales

Quebec— En su calidad de presidente del G-7, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, reconoció hoy que hay diferencias al interior del grupo, pero destacó que la reunión cumbre terminó con un documento conjunto firmado por todos sus miembros.Sin embargo, el encuentro de líderes de Canadá, Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, Francia e Italia terminó este sábado sin que seis de sus miembros pudieran convencer o abrir una salida a la guerra comercial iniciada por Washington al imponer tarifas arancelarias al acero y al aluminio.Durante las escasas 24 horas que el presidente Donald Trump estuvo en La Malbaie, sede de la cumbre del Grupo de los Siete (G-7) países más industrializados, mantuvo ásperos contactos con sus homólogos y reiteró su posición proteccionista frente a lo que llamó un desbalance comercial.Sin que se haya dado a conocer aún el documento final, Trudeau dijo en rueda de prensa que hubo aspectos en los que sí coincidieron la mayoría de los miembros del G-7, como destinar 2.9 millones de dólares para apoyar la educación de niñas y mujeres; combatir la contaminación de plásticos en los océanos; luchar contra el cambio climático; y defender las democracias frente a amenazas externas.Al ser consultado acerca de la inamovible postura de Trump sobre su guerra comercial, Trudeau respondió que “él podrá seguir diciendo eso, pero nosotros venimos aquí a tratar de alcanzar consensos en diferentes temas, entre ellos una economía que trabaje para todos”.De su encuentro privado con el mandatario estadounidense, dijo que le explicó que Canadá no toma “a la ligera” la imposición de tarifas comerciales basadas en un argumento de seguridad nacional y que eso no ayuda a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)."Le expresé que los canadienses somos corteses, pero que no nos gusta ser empujados. Le aclaré que continuaremos con nuestro plan de imponerles tarifas el 1 de julio, que no nos gusta afectar a los trabajadores estadunidenses, pero que son medidas en respuesta a sus injustificadas medidas”, apuntó.Trudeau añadió que en su momento todos los demás miembros del G-7 le manifestaron directamente a Trump su desacuerdo por las tarifas y cómo afectará esa medida el orden comercial internacional, pero ante el impasse el mandatario canadiense dijo que “las conversaciones seguirán”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.