Kabul— El Talibán afgano anunció el sábado un alto el fuego de tres días con motivo del feriado de Eid al-Fitr, que se celebra al final del mes sagrado musulmán del Ramadán. Es la primera vez que el grupo anuncia este receso, que sigue a un anuncio anterior de cese el fuego del gobierno.El grupo armado indicó en un comunicado que se defendería en caso de cualquier ataque. Las fuerzas extranjeras no están incluidas en el cese el fuego, señaló, y la milicia continuará sus operaciones contra ellas.El comunicado añadió que los líderes talibanes también podrían considerar la liberación de prisioneros de guerra si estos prometen no volver a combatir.El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, anunció el jueves un cese el fuego de una semana con los talibanes coincidiendo con el feriado.El cese de hostilidades del gobierno comenzará el día 27 del Ramadán, o 12 de junio según el calendario occidental, y durará hasta el día del Eid al-Fitr, en torno al 19 de junio, según un comunicado de la oficina del presidente. Ese cese el fuego no incluye a Al Qaeda ni al grupo extremista Estado Islámico.El comunicado del gobierno mencionaba una reunión de importantes clérigos afganos celebrada la semana pasada, en la que emitieron un decreto contra los ataques suicidas y pidieron conversaciones de paz. Un agresor se inmoló ante el lugar donde se celebraba la reunión cuando los asistentes se marchaban, matando al menos a siete personas e hiriendo a otras 20 en un ataque reivindicado por el grupo EI.

