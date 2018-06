Guatemala— Juan Fernando Galindo buscó rescatar a tres niñas, pero murió en el intento.Era delegado de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) del departamento de Zacatepeque, en Guatemala. El domingo estaba ayudando en la evacuación de pobladores en el caserío de El Porvenir cuando lo alcanzó la erupción del Volcán de Fuego mientras trataba de ayudar a tres niñas. El cuerpo de él fue encontrado el lunes, de las niñas no se sabía nada hasta ayer.“Había logrado salir de la primera venida de lava, pero se quedó tratando de ayudar a otras víctimas”, explica su hermano Alejandro. Relata que Fernando iba en una camioneta solo, rescató a varias personas y regresó por las menores, de acuerdo con lo publicado por El Universal.Luego de varias horas de búsqueda, los rescatistas ubicaron su cuerpo entre el puente Las Lajas y el hotel La Reunión. El vehículo que utilizaba fue encontrado ayer.“Mi hermano fue un ser amado, alegre y preocupado por los demás, murió como un héroe”, asegura.Padre de tres menores, Fernando, de 38 años, fue sepultado el martes en el cementerio general de esta localidad. Sus compañeros de la Conred le rindieron homenaje y fueron los encargados de cargar el féretro hasta el panteón, seguidos de la familia y una banda de música. Todos lo recordaron con orgullo por morir ayudando a personas.El martes fueron sepultadas 10 personas, entre hombres, mujeres y niños de los caseríos El Porvenir, San José y San Miguel los Lotes, del departamento de Zacatepeque.A Fernando lo despidieron en casa de los abuelos. Su madre evita hablar de su hijo, el dolor la embarga, le guarda un altar con flores que hicieron en su memoria.Alejandro dice que estaban acostumbrados a oír retumbos y sentir brisa de ceniza, proveniente del volcán, “pero ahora, verlo de frente, arrojando todo tipo de material, es lo más horrible de la vida”.Recuerda que él estaba en su casa y desde ahí vio la erupción; aunque se espantó, la destrucción no llegó hasta ellos porque están en una parte alta, pero sí cayó ceniza, como “granizo color negro”.‘Ya no pudo salir del lugar’El dolor también golpeó a la familia Rivas López. Ayer, en una humilde vivienda de la colonia Cuarto Cartón velaron el cuerpo de Erick Jeremías, otra de las víctimas del Volcán de Fuego.Sus familiares sobrevivientes y gente del pueblo lo acompañaron en una misa de cuerpo presente en la iglesia de San Juan Bautista y luego lo escoltaron hasta el cementerio de Alotenango.Erick Jeremías tenía 20 años de edad, trabajaba como ayudante en un vehículo de pasaje, pero el domingo bajó al caserío de San José los Lotes en busca de leña, relató su hermano Miltón Iván. “Ya no pudo salir del lugar porque se había cerrado la carretera y no había transporte”.Rosa María Miche Carrey, la mujer que desde hace seis meses alojaba al joven, recuerda que la última vez que lo vio con vida fue el domingo por la mañana, antes de irse a vender sus gallinas al mercado.“Como a las tres de la tarde le llamé y me dijo que la lava estaba bajando; le pedí que viera la forma de salir; ‘cuídese mucho’, fueron sus últimas palabras”, dice entre llanto.Por la tarde le avisaron que Erick Jeremías había sido trasladado a un hospital de la ciudad de Escuintla con quemaduras en sus pies, pecho, manos y cara, pero finalmente lo encontró en el Servicio Forense. Ella se hizo cargo de los gastos funerarios, ante la falta de recursos de la familia. “Lo quise como si fuera mi hijo, no tiene quien vea por él; dentro de mi pobreza lo llevaré a su última morada para decirle adiós”, lamenta.

