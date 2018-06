Imitador de Kim Jong Un es detenido en aeropuerto de Singapur

Se viven momentos tensos en Singapur mientras que el país se prepararaba para la cumbre del 12 de junio entre el presidente Trump y el líder de Corea del Norte Kim Jong Un, escribe The Washington Post.Hay tanta tensión, aparentemente, que las autoridades en el aeropuerto detuvieron a un imitador australiano de Kim Jong Un por más de dos horas y lo interrogaron cuando arribó a Singapur el viernes.Las autoridades “me preguntaron cuáles eran mis inclinaciones políticas y si había estado involucrado en manifestaciones en otros países”, según dijo el imitador, quien se identificó únicamente como Howard X, a Reuters. “Ellos me dijeron que, ‘Vamos a tener la cumbre entre Trump y Kim; por lo que usted llega en un momento muy delicado’”.También aseveró que se le dijo que se mantuviera alejado de la Isla Sentosa y del Hotel Shangri-La. Ambos lugares han sido nombrados como “áreas de eventos especiales” en anticipación a la cumbre, aunque las autoridades intentan mantener en secreto ciertos planes específicos.El comediante ya había estado en Singapur en semanas recientes, y dijo que planeaba hacer algunas presentaciones en los próximos días, pero no tiene intenciones de asistir a las protestas. Él y el imitador de Trump, Dennis Alan, se han estado coordinando, y los dos estuvieron juntos en público el viernes. Estrecharon sus manos y caminaron por el parque Merlion, en la zona turística de Singapur.Singapur tiene leyes muy estrictas en torno a las manifestaciones públicas, las cuales están limitadas a un área específica y requieren de una aprobación previa. Pero los imitadores de Trump y Kim dicen que el propósito de su estancia en Singapur es meramente satírico.Y ahora que el imitador de Kim está a salvo fuera del aeropuerto, no cree que llegue a tener problemas otra vez.“Vengo para quedarme”, dijo a la Associated Press. “No creo que intenten correr a un presidente. No sería bueno para la imagen de Singapur”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.