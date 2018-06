Filtran audio con 'temores' de Johnson sobre el Brexit

Londres— La primera ministra británica, Theresa May, afrontaba el viernes más presión sobre su liderazgo después de que se filtrasen unos comentarios del secretario de Exteriores, Boris Johnson, en los que revelaba, sin saber que estaba siendo grabado, su temor a que los compromisos del gobierno puedan dejar a Gran Bretaña vinculada a la Unión Europea durante años cuando ya haya dejado el bloque.En una grabación a la que tuvo acceso BuzzFeed News, Johnson dijo que las voces críticas dentro del gobierno tienen tanto miedo a los problemas en el corto plazo provocados por el Brexit que podrían sacrificar beneficios en el largo plazo.Johnson indicó que esto podía implicar un acuerdo que mantenga a Gran Bretaña "bloqueada en órbita en torno a la UE", impidiendo al país desarrollar su propia política y legislación comerciales.Los comentarios se grabaron durante un discurso que ofreció Johnson el miércoles a un pequeño grupo de partidarios del Brexit. El secretario también expresó su opinión sobre Donald Trump, las negociaciones nucleares con Corea del Norte y el liderazgo de May.Johnson dijo que había hablado con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre la situación en Corea del Norte, y que su homólogo estadounidense había pedido a Gran Bretaña que "utilicemos nuestra experiencia nuclear para desmantelar el misil nuclear de Kim Jong Un".También reveló que May pretende aprovechar la reunión del G7 este fin de semana en Canadá para proponer "una unidad de respuesta rápida para identificar fechorías rusas (...) ya sean ciberguerra, asesinatos, señalarlas e identificarlas".El canciller atribuyó esa amenaza a las políticas agresivas del presidente de Rusia, Vladimir Putin."Putin siente una profunda sensación de vergüenza de ser el líder de un país que se ha visto reducido de forma tan enorme en su importancia global", dijo. "Cuando yo era un niño, Rusia importaba de verdad. Ahora tiene una economía en torno al tamaño de Australia".Pero fueron las declaraciones de Johnson sobre las negociaciones británicas con la UE las que llamaron más la atención en su país, un día después de que la primera ministra británica, Theresa May, planteara una fecha límite a cualquier acuerdo interino de aduanas para calmar la oposición de los defensores más férreos del Brexit.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.