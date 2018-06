Líderes del G-7, aún sin acuerdo sobre la cumbre

La Malbaie– Altos funcionarios de los países del G-7 continúan trabajando en una declaración final de la Cumbre que termina mañana en Canadá, aceptable por todos los integrantes del grupo, según reconoció este viernes Canadá, escribe EFE.Las diferencias entre Estados Unidos y el resto de socios del G-7 (Alemania, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón) son tan pronunciadas, que la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, reconoció que posiblemente los negociadores no duerman esta noche para intentar sacar adelante el texto.Freeland declaró hoy durante una rueda de prensa en el hotel Le Manoir Richelieu de La Malbaie, donde se celebra la 44 Cumbre del G-7, que "el trabajo está siendo muy intenso. El 'sherpa' canadiense (jefe negociador) sólo durmió tres horas anoche".Fuentes europeas también reconocieron a Efe que las esperanzas para alcanzar el documento de consenso con el que tradicionalmente han acabado todas las cumbre del G-7 "no son muy elevadas".Los puntos más contenciosos siguen siendo las referencias al cambio climático, a Rusia, al comercio internacional y el acuerdo nuclear con Irán, temas en los que el presidente estadounidense, Donald Trump, se aparta de sus socios occidentales así como de la postura que venía siendo habitual para Estados Unidos.A pesar de las diferencias, Freeland expresó cierto optimismo de que la Cumbre de Charlevoix, como oficialmente se conoce la reunión, termine con un documento de consenso."Todavía no hemos llegado pero hay tiempo para seguir. Puede que sea otra noche sin dormir para los 'sherpas'", afirmó Freeland.Donde hay más avances es en las llamadas declaraciones de Charlevoix, otros textos en los que han estado trabajando los países del G-7 desde hace tiempo y que resumen conceptos defendidos por el anfitrión, Canadá, y asumidos por el resto de sus socios.Freeland explicó que las declaraciones de Charlevoix serán "muy fuertes, con un prolongado impacto, sobre temas como el apoyo a los principios de la democracia en todo el mundo o la igualdad de género".

