Llegará Trump al G-7 en medio de disputas comerciales

Washington— El presidente estadounidense, Donald Trump, viajará este viernes a un tranquilo pueblo de Quebec para reunirse con los líderes de los aliados más cercanos de los Estados Unidos en una cumbre que generalmente termina con un momento de camaradería global: una "foto familiar" que captura a presidentes y primeros ministros sonriendo para la cámara.Pero este año no habrá muchas sonrisas. El propio Trump arremetió hoy en contra de los líderes de Canadá y Francia."Por favor díganle al primer ministro (Justin) Trudeau y al presidente (Emmanuel) Macron que le están cobrando aranceles enormes a Estados Unidos y creando barreras no monetarias", escribió el mandatario en Twitter."El superávit de la Unión Europea con Estados Unidos es de 151 mil millones de dólares y Canadá sigue manteniendo a nuestros granjeros y a otros excluidos. Espero verlos mañana".La disputa, reconoce Larry Kudlow, el principal asesor económico del presidente, es muy parecida a una disputa familiar, pero con el potencial de enormes consecuencias diplomáticas y económicas para el mundo. La ira de los aliados estadounidenses, especialmente sobre la decisión de Trump de imponer aranceles, es palpable."Patentemente absurdo" es lo que Liam Fox, el ministro de Comercio británico, les llamó. La canciller Angela Merkel de Alemania dijo que eran ilegales, mientras que Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, dijo que eran insultantes y totalmente inaceptables, y eso fue en una declaración pública redactada. En una llamada telefónica con Trump, se dijo que fue aún más directo.Antes de la cumbre, los ministros de finanzas de los otros seis países que forman el Grupo de los 7, o G-7, condenaron las decisiones comerciales de Trump en una reprimenda extraordinaria del presidente de un país miembro. Y algunos de los líderes mismos han amenazado con boicotear el habitual comunicado al final de la reunión. Un alto funcionario canadiense dijo que es posible una declaración de Trudeau."Por supuesto, intentaré hablar con el presidente de Estados Unidos sobre los problemas actuales que tenemos en general, en particular sobre Irán y sobre los aranceles comerciales", dijo Merkel a los legisladores en Berlín el miércoles.Cuando se le preguntó sobre las próximas discusiones en Canadá, la líder dijo que serían "difíciles".Ha habido desacuerdos dentro del G-7 en el pasado, incluido un largo enfriamiento entre los europeos y el presidente George W. Bush sobre la guerra de Irak. Cuando Ronald Reagan puso misiles en Europa, sus contrapartes lo tildaron de un vaquero que comenzaría la Tercera Guerra Mundial.Pero rara vez, o nunca, ha habido el tipo de indignación visceral y unánime contra un presidente estadounidense entre los aliados más importantes del país, que durante décadas han visto la relación más estrecha con el líder del mundo libre como una prioridad primordial de la política exterior.Trump ha atacado reiteradamente a sus contrapartes, haciendo caso omiso de sus súplicas de seguir siendo parte del tratado climático de París, el pacto comercial Transpacífico y el acuerdo nuclear de Irán, y más recientemente al calificar de amenazas al acero y la industria del acero y por lo tanto sujeto a aranceles.Así que cuando Trump salga del Air Force One el viernes por la mañana durante un día y medio de reuniones a puertas cerradas en el balneario de La Malbaie, el presidente puede esperar una fría recepción por lo que algunos observadores han comenzado a llamar el "G6 + 1", una referencia al aislamiento político y diplomático que Trump se ha creado a sí mismo con sus acciones comerciales y de seguridad unilaterales contra sus aliados.Cliff Kupchan, un veterano analista de política exterior, dijo que esperaba una dinámica muy fría."Trump se va a llevar una reprimenda de todos ellos", aseguró.Dan Price, quien guió a Bush en muchas cumbres económicas, dijo que los otros seis líderes deberían expresar sus preocupaciones a Trump, incluso a riesgo de ofenderlo."El aislamiento de nuestros aliados del G-7 socava la capacidad de los Estados Unidos de trabajar con ellos para enfrentar desafíos reales en Rusia, China o Medio Oriente", dijo Price. "Ciertamente espero que el Presidente y su equipo aprovechen la oportunidad presentada por la cumbre del G-7 para encontrar un camino a seguir".Otros son menos optimistas sobre esa posibilidad.La decisión de Trump de abandonar el acuerdo con Irán enfureció particularmente a los líderes en Europa, donde las empresas y los bancos habían estado ansiosos por comenzar actividades comerciales en Irán con el levantamiento de las sanciones.Pero luego de que el presidente decidiera retirar a Estados Unidos del acuerdo, es probable que las empresas europeas eviten hacer negocios en Irán por temor a arriesgarse a sanciones que podrían mantenerlos fuera de los mercados estadounidenses mucho más lucrativos.Mark Dubowitz, jefe de la Fundación para la Defensa de las Democracias, aseguró que toda la reunión podría estar marcada por el tono combativo."No hay que subestimar el nivel de enojo y frustración", dijo Dubowitz. "Para los europeos, esto es realmente una cuestión de soberanía. Es un desafío directo, en el caso de Irán, para su seguridad nacional ".

