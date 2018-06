Encuentran muerta a hermana de la reina de Holanda

Buenos Aires— Inés Zorreguieta, la hermana más joven de la reina Máxima de Holanda, fue hallada muerta el jueves en su departamento de Buenos Aires sin que se sepan aún las causas de su fallecimiento.La Fiscalía Criminal y Correccional 19 de la capital argentina está a cargo de la investigación del fallecimiento de la hermana de Máxima Zorreguieta, dijo a The Associated Press una persona de esa dependencia que no tiene autorización para identificarse.Inés, de 33 años, fue encontrada sin vida por la policía durante la madrugada de este jueves, reportaron medios de prensa argentinos.La hermana de la reina de Holanda era licenciada en psicología y trabajaba en la el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación. Anteriormente lo hizo en el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de Buenos Aires y en la sede de las Naciones Unidas en Panamá.Según medios periodísticos, la joven había padecido trastornos alimentarios y depresiones.Máxima mantenía una relación muy cercana con su hermana más pequeña, quien fue una de sus damas de honor en su boda con Guillermo de Holanda y la madrina de bautizo de Ariane, la tercera hija de los reyes holandeses.Inés también era hermana de Juan y Martín, hijos del segundo matrimonio de su padre, Jorge Zorreguieta, con María del Carmen Cerruti.La reina Máxima perdió en 2017 a su padre, empresario y ex funcionario de la última dictadura militar (1976-1983), a causa del cáncer

