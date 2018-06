No hay planes para sacar mis tropas de Siria: Putin

El presidente ruso Vladimir Putin dijo hoy que su país no tiene planes de sacar sus tropas de Siria, pero que no está construyendo instalaciones permanentes allí.Los soldados "seguirán allí mientras sea ventajoso para Rusia y para cumplir nuestras obligaciones internacionales", dijo Putin en su programa televisivo anual de llamadas. Pero añadió: "No estamos construyendo instalaciones a largo plazo allí y si es necesario podemos retirar a nuestros soldados rápidamente sin pérdidas materiales".Siria es la única posición establecida de Rusia en el Oriente Medio, y Moscú usa allí instalaciones arrendadas para barcos en Tartus y para una base aérea en Hemeimeem. Putin no explicó bajo cuáles circunstancias Rusia pudiera irse de Siria ni detalles de la estrategia rusa en el país.En un programa de casi cuatro horas y media, Putin respondió a una amplia gama de preguntas, mayormente sobre asuntos nacionales como las condiciones de los caminos, la salud pública y las escuelas en aldeas.Sobre asuntos internacionales, dijo que piensa que otros países erróneamente consideran a Rusia una amenaza y que ese concepto puede concluir si ellos ven que las sanciones económicas impuestas a Moscú por Occidente no sirven sus intereses.Estados Unidos y la Unión Europea sancionaron a Rusia por anexarse península ucraniana de Crimea en 2004, su respaldo a los separatistas pro rusos en el este de Ucrania y su interferencia en la elección presidencial estadounidense en 2016."Estas presiones se acabarán cuando nuestros socios se convenzan de que los métodos usados por ellos son inefectivos, contraproducentes y dañinos para todos", dijo Putin. "Ellos ven a Rusia como una amenaza. Ven que Rusia se ha convertido en un competidor para ellos... nosotros decimos que esa es una política muy equivocada".Putin dijo que confía en el crecimiento económico de su país en el largo plazo.Este es el primer programa televisado en vivo desde que Putin fue reelegido en marzo para un mandato que terminará en 2024.

