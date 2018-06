Ministro japonés enfatiza petición de seguridad para cumbre

El primer ministro japonés Shinzo Abe, incapaz de reunirse personalmente con el líder norcoreano, partió hoy hacia Washington para tratar de asegurarse de que el presidente Donald Trump no pase por alto la seguridad de Japón durante la cumbre estadounidense-norcoreana prevista para la semana entrante.Abe tendrá mañana menos de dos horas para presentar sus argumentos a Trump en la Casa Blanca, antes de la partida de ambos a Canadá para una cumbre del G7 el viernes y sábado. Luego, el presidente estadounidense volará a Singapur para su encuentro con Kim Jong Un el 12 de junio.Japón, que ha confiado su diplomacia y seguridad en la posguerra a Estados Unidos, ha estado ausente de las reuniones recientes con Corea del Norte. Los presidentes Xi Jinping, de China, y Moon Jae-in, de Corea del Sur, se han reunido dos veces con Kim, en tanto Abe espera la oportunidad de plantear en forma directa los intereses de Japón."Quiero asegurarme de que estamos en sintonía con el presidente Trump de cara a la primera cumbre Estados Unidos-Corea del Norte para poder impulsar las cuestiones nucleares y misilísticas y, más importante aún, el problema de los secuestros y lograr una cumbre exitosa", dijo Abe a la prensa antes de partir hacia el aeropuerto.Abe no quiere que Trump llegue a un acuerdo que dejaría a Japón expuesto a misiles de corto alcance que no amenazan el territorio estadounidense, o que alivie la presión sobre Corea del Norte antes de que tome medidas concretas hacia la desnuclearización total. Se prevé que le pedirá a Trump que plantee una vez más la suerte de los japoneses secuestrados por Corea del Norte en las décadas de 1970 y 1980.Hiroshi Tanaka, un exdiplomático y director del Instituto de Estrategia Internacional, sostuvo que "no sería mi estilo tener que pedirle ayuda a Estados Unidos para el asunto de los secuestros. Es vergonzoso que un jefe de Estado deba pedirle a otro líder una solución para la soberanía de su pueblo".En Washington, Abe probablemente pedirá a Trump que retire a Japón de la lista de países sobre los que aplicará aranceles al acero y el aluminio y expresará su oposición al aumento de los aranceles sobre automóviles importados. Dijo que durante el G7 expresará su pleno respaldo a Trump en cuanto a Corea del Norte, pero exhortará a todos que promuevan el comercio libre y justo en lugar de acrecentar las disputas.

