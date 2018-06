Regresa familia de Rarámuris a ultramaratón en España

Son tres los hermanos de la familia Ramírez: Lorena, Juana y Mario que se volverán a medir en una de las carreras más duras en el mundo del atletismo, el ultramaratón de Tenerife, España.El día de 6 de junio estuvieron en Ciudad de México, procedentes de Chihuahua, de lo más profundo de las barrancas de Guachochi, y volar a España para enfrentarse con grandes corredores de todo el mundo en el Tenerife Bluetrail, en su versión de 102 kilómetros, publicó Huffpost en México.Por medio de Casa Chihuahua CDMX, Mario platicó con HuffPost México, quién es el único que habla fluidamente el español de los tres hermanos. "Vamos a correr el ocho de junio por la noche, ya tarde a las 11 de la noche".El horario para la competición es 17:00 Tiempo del centro de México, o bien, 16:00 tiempo de Chihuahua."Nos encanta correr, somos una familia que disfruta mucho de este deporte, aunque a veces es muy complicado dedicarle todo el tiempo necesario", relató Mario.Los Ramírez no tienen una alimentación especial para mantener su preparación al máximo nivel que requiere este tipo de pruebas."A este ultramaratón nos invitaron los mismos organizadores, apoyos firmes por alguna marca o algo así aún no la hemos visto", explicó. "Aunque no tuvimos el resultado que esperamos, siempre es bueno volver a correr".La prueba a la que se enfrentan es en un terreno que se encuentra en un ascenso a partir del nivel del mar hasta subir 3 mil 550 metros, este recorrido implica 102 kilómetros de los cuales 72% son por senderos, 17% por pista y 13% en superficie asfaltada.Lorena el año pasado no pudo concluir la prueba a menos de 10 kilómetros de concluir, por lo que esta oportunidad será su momento de redimirse.Mario es padre de dos hijos y le llena de emoción que su hija Andrea quiera iniciarse en los circuitos. "Mi hija es la que me dice que quiere ser corredora, y a mí me encantaría que ella pudiera correr mucho más y lograr sus metas con el apoyo necesario".Los rarámuris fieles a su tradición correrán con sus indumentarias tradicionales y sus huaraches de llanta, por lo que siempre llama la atención la participación de estos atletas con su orgullo de raza.

