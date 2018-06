Menlo Park, California— Facebook ha reconocido que compartió información de sus usuarios con varios fabricantes chinos de dispositivos, como Huawei, una empresa señalada por agentes de inteligencia de Estados Unidos como una amenaza nacional de seguridad, dentro de una nueva oleada de acusaciones sobre cómo gestiona la plataforma los datos personales.Las compañías chinas Huawei, Lenovo, Oppo y TCL están entre los muchos fabricantes de dispositivos móviles que tuvieron acceso a datos de Facebook de forma "controlada" y autorizada por la red social, según dijo el martes en un comunicado el vicepresidente de colaboraciones móviles de Facebook.El comunicado respondía a reportes en The New York Times sobre cómo Facebook ha dado a fabricantes de dispositivos un profundo acceso a los datos de los amigos de sus usuarios sin su consentimiento expreso. Los datos incluían el historial laboral, la situación personal y los "me gusta" de los usuarios de dispositivos y sus amigos.The Times reportó que entre los receptores de estos datos estaban compañías chinas como Huawei que han sido prohibidas por algunas agencias del gobierno estadounidense por motivos de seguridad. Facebook dijo al diario que pondría fin a su colaboración de datos con Huawei para finales de esta semana.El miércoles, Huawei dijo que nunca han recolectado o almacenado datos de Facebook y aseguró que su cooperación con la red social solo estuvo enfocada en mejorar los servicios para sus usuarios.Por su parte, Hua Chunying, portavoz de la cancillería china, no comentó al respecto y solo dijo que "esperamos que Estados Unidos pueda proveer un entorno transparente, abierto, justo y amigable para la inversión y operación de las empresas chinas".En Estados Unidos, el senador Mark Warner, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia del Senado, dijo que la noticia plantea preocupaciones legítimas y que quiere saber cómo se aseguró Facebook de que no se transfirieron datos a servidores chinos."Dado el interés del Congreso, queríamos dejar claro que toda la información de estas integraciones con Huawei se almacenaba en el dispositivo, no en los servidores de Huawei", indicó Varela.Durante años, Huawei y su rival de Shenzhen ZTE han sido objeto de preocupaciones de seguridad en Estados Unidos, pero se han visto bajo un creciente escrutinio desde que comenzó el gobierno de Donald Trump. El Pentágono prohibió en mayo la venta de celulares Huawei y ZTE en bases militares, cuatro meses después de que AT&T renunciara a un acuerdo para vender un nuevo smartphone de Huawei.

