5 puntos que debes saber del volcán de Fuego de Guatemala

El Volcán de Fuego de Guatemala lanzó nubes letales y ríos de ceniza y piedra pulverizada durante su erupción el fin de semana. Es uno de los 11 volcanes activos en este país centroamericano ubicado en el llamado Cinturón de Fuego.A continuación algunas preguntas y respuestas sobre el coloso:En su parte más alta, el volcán alcanza 3 mil 763 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los volcanes más altos y violentos del mundo; sus escarpadas cuestas están formadas con capas acumuladas de lava y ceniza. Se localiza a 44 kilómetros al oeste de Ciudad de Guatemala y apenas a 16 kilómetros de la ciudad colonial de Antigua, uno de los principales destinos turísticos de Guatemala.Este volcán es probablemente el más activo en Guatemala, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología del país. Los archivos de su actividad se remontan a poco después del año 1500 d.C., y según informes recientes ha estado en continua erupción desde 2002.Antes de la del domingo, el evento más reciente había comenzado el 17 de mayo, cuando una corriente de agua, lodo y piedras comenzó a descender por la cuesta del volcán, seguida de explosiones y columnas de ceniza que alcanzaron una altura de casi un kilómetro. Las erupciones continuaron al menos cuatro días, pero fueron mucho menores que la del domingo, que casi se elevó 4.5 kilómetros.Las autoridades dicen que vigilaban de cerca al volcán después de que la actividad se incrementó el domingo a partir de las 6 de la mañana. Sin embargo, no había indicios de que cualquier erupción pudiera ser peor que las anteriores, por lo que no se ordenó evacuar.La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dispuso medidas ordinarias de precaución, como recomendarle a la gente que utilizara mascarillas faciales y cubriera sus alimentos y agua. Pero una poderosa explosión a las 2 de la tarde envió un río de ceniza y roca candente por los costados del volcán.“Se desplazó de una forma mucho más rápida. Esto llegó a las comunidades ya cuando se estaban generando las alertas de evacuación”, declaró David de León, portavoz de la Conred.Es una región en forma de herradura que rodea al Océano Pacífico en un perímetro que abarca América del Sur, la costa occidental de América del Norte, Japón, Filipinas y Nueva Zelanda. Además de numerosas fallas geológicas, en ella se encuentran aproximadamente tres cuartas partes de los volcanes activos del mundo.Aunque le llaman cinturón o anillo, los volcanes no están interrelacionados, dice la vulcanóloga Janine Krippner, de la Universidad de Concord, en Virginia Occidental. La erupción de uno no generará una similar en sus vecinos, agregó.Sí, el Kilauea es un tipo distinto de volcán. Nació como uno submarino y fue ganando altura debido al flujo continuo de lava, lo cual le generó una forma de escudo con cuestas poco inclinadas.El Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo, tiene erupciones continuas desde 1983. No se ubica en el Cinturón de Fuego, y la posibilidad de que haya activado al Volcán de Fuego de Guatemala es extremadamente pequeña, según Krippner. Es muy raro que un volcán active a otro, apuntó.

