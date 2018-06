Las restricciones gubernamentales sobre los plásticos pueden ser efectivas en la reducción de residuos, pero la mala planificación y seguimiento han convertido muchas de estas prohibiciones en ineficaces, dijo Naciones Unidas en un reporte este martes.El informe, publicado con motivo del Día Internacional del Medio Ambiente, destaca que los límites sobre las bolsas de plástico hicieron disminuir su uso en lugares como Marruecos, Ruanda y partes de China, en algunos casos de forma significativa. Pero en otras partes, la iniciativa no funcionó tan bien.El veto a los plásticos desechables en Nueva Delhi, por ejemplo, tuvo solo un impacto limitado "por su pobre aplicación", señaló el reporte.En la última década, la ciudad ha intentado repetidamente prohibir el uso de bolsas de plástico, anunciando incluso sanciones económicas para os infractores. Pero las bolsas siguen en todas partes, volando al viento, abandonadas en zanjas y listas para su uso en cientos de miles de tiendas. En otras zonas del país, incluyendo los estados de Sikkim y Himachal Pradesh, ha habido mejores resultados. India organiza este año las celebraciones del Día Mundial del Medio Ambiente."La contaminación por los plásticos es un gran problema en todas partes", dijo Erik Solheim, jefe de Medio Ambiente de Naciones Unidas, en una entrevista con The Associated Press. Elogió a India por centrarse cada vez más en la protección del medio pero destacó que viajando por el país había visto "algunos de los paisajes más bonitos destrozados por la contaminación de plásticos"."Por lo tanto el problema es grande, pero la capacidad para cambiar también lo es", añadió Solheim.Naciones Unidas realizó una serie de recomendaciones para que los vetos al plástico sean más efectivos, desde animar a la cooperación de las empresas a ofrecer incentivos.El informe destaca que, según algunas estimaciones, cada día se utilizan en el mundo 5 mil millones de bolsas de plástico.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.