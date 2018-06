Al inicio del reinado del actual líder supremo de Corea del Norte, la comerciante Kim Young-hee compartió durante un año una celda infestada de pulgas con más de dos docenas de mujeres, soportando golpizas habituales de los guardias. Su delito fue ayudar a huir al hijo de su hermana de una de las dictaduras más represivas del mundo, publicó The Wall Street Journal.Las condiciones se han tornado más difíciles. Kim Jong Un, la tercera generación de dictadores de este país, ha endurecido los controles fronterizos para impedir escapes desde que asumió el poder a finales del 2011.Las personas que son atrapadas se arriesgan a sufrir un encarcelamiento prolongado. Las mujeres norcoreanas que son regresadas de China han sido forzadas a abortar si el padre de la creatura es originario de ese país, según han dicho los desertores.La tortura y la hambruna son algo rutinario en la vasta red de prisiones norcoreanas que datan de los años 1950 en una superficie total que es 20 veces el tamaño de Manhattan.Alrededor de 100 mil personas se encuentran detenidas en cinco campamentos, de acuerdo a las Naciones Unidas.Esa represión ha sido mayormente ignorada, mientras Kim trata de rehabilitar su imagen internacional con un poco de diplomacia.Mientras el presidente Trump se prepara para la reunión que tendrá con Kim el 12 de junio — que es la primera entre Estados Unidos y el líder norcoreano — no se sabe si abordará el tema de las violaciones a los derechos humanos en Pyongyang, o si al hacerlo podría haber alguna mejoría.Trump ha dado indicios de que considera los derechos humanos como una preocupación importante, incluyendo un discurso que pronunció en noviembre ante la legislatura surcoreana, en la que describió a los prisioneros como personas que “soportan la tortura, hambruna, violación y asesinato de manera constante”.Sin embargo, en la reunión que tuvo el viernes con uno de los principales asesores de Kim, el presidente dijo que no hablaron de derechos humanos.La vida se ha tornado más difícil desde que Kim asumió el poder, ya que pocos contrabandistas están dispuestos a ayudar a los que tratan de escapar. El precio del escape ha aumentado de menos de 100 dólares a 2 mil dólares.Funcionarios de alto rango de Estados Unidos que están a cargo de organizar la cumbre dijeron que se ha hablado poco de presionar al líder norcoreano sobre los derechos humanos, algo que no fue mencionado en la reciente reunión que tuvieron los líderes de Corea del Norte y del Sur.El principal objetivo de Estados Unidos será obtener el compromiso de una desnuclearización. Algunos expertos dicen que el frecuente enojo de Pyongyang ante la crítica sobre su récord en cuanto a derechos humanos podría complicar el objetivo si Trump confronta a Kim.Sin embargo, si no se toca el tema de los derechos humanos podría ser una señal de debilidad sobre un problemas que es crucialmente importante, comentó Greg Scarlatoiu, director del Comité de Derechos Humanos en Corea del Norte, una organización que tiene su sede en Washington.El tratar el tema de los derechos humanos con Kim “es lo correcto en cuanto a lo moral, ético, legal y político”, agregó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.