La policía francesa expulsó el lunes a unos 500 migrantes, en su mayoría afganos, de un campamento improvisado en el centro de París.Como parte de la operación en el canal Saint Martin, autobuses transportaron a los inmigrantes desalojados a refugios en la región de París, donde podrán presentar sus solicitudes de asilo.Algunos de los migrantes tenían la esperanza de que el traslado les ayude a despejar dudas sobre su futuro.James Okafor, que contó que huyó de su Nigeria natal tras ser atacado, dijo que estaba " muy contento de dejar el campamento" porque esto le ayudará a reunirse con las autoridades que decidirán si puede quedarse en Francia.Otros, como un afgano que se identificó solo con su nombre, Desajan, estaban inquietos. "La gente de aquí no conoce otros idiomas -francés, inglés- no saben qué hacer", señaló.Un campamento más pequeño que se había levantado en Porte de Poissonniere fue quedó clausurado el lunes por la mañana.La "gran mayoría" de los que vivían en los asentamientos de la capital francesa "verán reconocido su derecho de asilo en uno de los países europeos", explicó Ian Brossat, vicealcalde de París responsable de temas de vivienda.Según Brossat, el incidente del mes pasado en el que dos inmigrantes fallecieron ahogados en las inmediaciones del campamento, además de la proliferación de peleas sangrientas entre residentes en asentamientos rivales, incrementaron la presión sobre el Ministerio del Interior para cerrarlos y ofrecer alojamiento a los migrantes."En estos campos había condiciones abominables y el gobierno ha entendido finalmente que no hay otra solución de darles alojamiento", dijo.En los últimos tres años, la policía expulsó a unos 28 mil migrantes de distintos asentamientos levantados en la capital, pero el flujo migratorio no cesa.

