Seúl– La agencia de noticias estatal de Corea del Norte informó el domingo que el presidente sirio, Bashar al Assad, está interesado en visitar Corea del Norte y en reunirse con el líder Kim Jong Un.El informe de KCNA dijo que Al Assad hizo los comentarios el 30 de mayo mientras recibía las credenciales para el embajador de Corea del Norte, Mun Jong-nam."Mi deseo es viajar a la República Democrática Popular de Corea (nombre oficial del país) y reunirme con su excelencia Kim Jong Un en el futuro", dijo Al Assad a Mun, según el texto, que no especifica más detalles sobre cuándo se celebraría esa hipotética visita.No había indicios de que ese viaje hubiera sido planeado.El informe también citó a Al Assad diciendo que estaba seguro de que Kim "alcanzaría la victoria final y realizaría la reunificación de Corea sin falla".El gobierno de Siria no respondió de momento a una solicitud de comentarios.Corea del Norte mantiene unas relaciones diplomáticas muy cercanas con Siria, y se cree que ambos regímenes cooperarían además en programas de armas químicas, tal y como han denunciado investigadores de la ONU.El informe surge mientras la atención internacional se centra en una cumbre entre Kim y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, programada para el 12 de junio en Singapur.Esta cumbre será la primera en la historia entre líderes de los dos países tras casi 70 años de confrontación iniciados con la Guerra de Corea (1950-1953), y de 25 años de negociaciones fallidas y tensiones a cuenta del programa atómico norcoreano.Tras el giro diplomático dado por Pyongyang en los últimos meses, Kim Jong Un, que hasta marzo no se había reunido con ningún líder foráneo en sus más de 6 años en el poder, ha celebrado dos cumbres con el presidente chino, Xi Jingping, en Pekín y Dalián, y se ha reunido otras dos veces en la frontera intercoreana con el presidente surcoreano, Moon Jae-in.

