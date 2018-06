Ciudad de Guatemala— El Volcán de Fuego, uno de los más activos de Centroamérica, dejó al menos 25 muertos en Guatemala ayer al hacer erupción de nuevo, al tiempo que levantó una enorme columna de humo y ceniza que cubrió varias poblaciones, informaron las autoridades.Hubo al menos 20 heridos y un número indeterminado de desaparecidos, por lo que se teme aumenten los fallecimientos.Sergio Cabañas, director de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), confirmó lo anterior a The Associated Press.“Cuatro fallecieron dentro de una vivienda en la aldea El Rodeo, incluido un delegado de Conred que estaba pidiendo a la gente evacuar cuando una gran cantidad de lava cayó sobre la vivienda”, afirmó.Dos niños más murieron quemados en un puente mientras observaban la erupción, agregó Cabañas.Una persona más fue localizada en una de las calles de la aldea El Rodeo. Los Bomberos Voluntarios intentaron auxiliarla, pero falleció dentro de una ambulancia.El volcán entró en actividad poco antes del mediodía. A las 2 de la tarde se ordenó el cierre del aeropuerto debido a la caída de ceniza, y alrededor de las 4 la lava comenzó a descender por las laderas del volcán.Eddy Sánchez, director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, dijo que los flujos piroclásticos alcanzaron hasta 700 grados centígrados (1,292 Fahrenheit) de calor.En videos de medios locales y en las redes sociales se podía observar a personas caminando descalzas, totalmente cubiertas de una especie de lodo.“Toda la gente no pudo salir; yo digo que se quedaron enterradas. Donde vimos la lava caer nos corrimos a una ladera”, dijo Consuelo Hernández, una vecina de la aldea El Rodeo, al periodista Noé Pérez, del Diario de Centroámerica. La mujer descalza caminaba para alejarse del lugar.Cientos de socorristas, entre bomberos, policías y soldados, intentaban rescatar los cadáveres de personas que quedaron atrapadas entre el flujo piroclástico, que aún humeaba.En el informe oficial de Conred sobre la situación, la institución dijo que hay 1.7 millones de personas afectadas hasta el momento y 3 mil 100 evacuados. Se abrieron tres albergues para atenderlos.El Volcán de Fuego es cónico y con una altitud de 3 mil 63 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra entre los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, en el centro-sur del país.Las cenizas alcanzaron los 10 mil metros de altura, afectando a varios departamentos, entre ellos los de Guatemala, Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla. En la ciudad colonial de Antigua cubrieron calles y viviendas, mientras que en el exclusivo club de golf La Reunión, en Alotenango, fue posible observar lava y gruesas columnas de humo en videos publicados en las redes sociales.El presidente Jimmy Morales anunció que declarará un estado de emergencia, el cual requiere ser confirmado por el Congreso. Ello le permitiría al Estado efectuar adquisiciones sin restricciones y con controles mínimos para atender la situación.Las autoridades exhortaron a mantener la calma.

