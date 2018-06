Lloran a su hija asesinada por la migra

San Juan Ostuncalco— Los restos de Claudia Patricia Gómez González, la migrante guatemalteca asesinada por un agente de la patrulla fronteriza en Texas, ya están en su casa y con su familia.Durante dos días la joven de 19 años será velada en su aldea natal La Unión Los Mendoza del municipio de San Juan Ostuncalco, a unos 220 kilómetros al oeste de la capital de Guatemala.Gilberto Gómez, su padre, mira al suelo buscando las palabras para explicar lo que ha muerto con su hija.“Los sueños”, dice.El hombre habla poco, apenas lo necesario para agradecerle a la mujer que grabó el video donde se puede ver al agente fronterizo cuando supuestamente acaba de matar a la migrante de un tiro en la cabeza y arrestar a otros tres guatemaltecos. “Si no fuera por ella esto nunca se hubiera sabido”, dice.“Esto está bien doloroso, siento como que estoy destrozado, está muy duro para mí”, dice Gómez y agrega “quiero justicia y que no se quede impune... quiero que el que hizo eso pague y sienta el dolor como yo y mi familia”.El cadáver de la joven llegó el jueves por la noche a San Juan Ostuncalco rodeado por una caravana que lo acompañó desde el aeropuerto en la Ciudad de Guatemala. A su paso los vecinos levantaron carteles pidiendo justicia.El féretro blanco sobre el que fue colocada una bandera del municipio fue recibido en el Polideportivo Fernando Escobar para un homenaje póstumo, donde entre discursos de políticos locales la comunidad indignada gritaba “justicia”.El cuerpo fue luego llevado a su casa donde continuará el velatorio, para el sábado enterrarla en un cementerio cercano.El ataúd fue ubicado en un altar con flores blancas y un manta vinílica con sus fotografías en vida. Las dos ventanas del pequeño cuarto donde es velada la joven fueron cubiertas con dos tollas, una de la Estatua de la Libertad y otra con la bandera de Estados Unidos y un águila.Sentada en una silla blanca su madre balbucea algunas palabras, acompañada por una anciana que la consuela. Un lamento profundo antecede a un “Ay mamaíta chula”, lo único que dice en español. Su vecino Anastacio Vicente traduce de su idioma materno, el Mam, de origen maya, “Hija ¿dónde estás? Ven a sentarte conmigo”.Vicente explica que en el pueblo, que subsiste con las remesas y la siembra de maíz y papa para el consumo, todos tienen un familiar en Estados Unidos. Sin trabajo ni poder ingresar a la universidad, la joven decidió seguir el rumbo de otros pobladores locales y emigrar a ese país.Angélica Méndez, de 41 años, vive frente a la casa de los Gómez González y recuerda a la joven migrante con cariño. "Era una mucha buena, no era orgullosa", dice y asegura que la recuerda con una sonrisa. Méndez siente empatía con la madre de la migrante pues su hijo de 16 años migró hace siete meses a Estados Unidos y aunque fue detenido por migración dice que fue liberado y ahora podrá ayudar a su empobrecida familia a sobrevivir.Guadalupe Carreto, de 58 años, ayuda a cocinar el almuerzo para los que acompañan a la familia, dice que la pobreza y la falta de empleo es lo que ha llevado a muchos a emigrar. “Somos pobres, no hay trabajo, por eso se va la gente”.Decenas de vecinos hacen una larga fila para dar el pésame a los padres. La mayoría son mujeres mayores. Lo hacen en silencio mientras al fondo suena un cántico religioso que dice “Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar, hogar, dulce hogar, más allá del sol”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.