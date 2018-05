Denuncia empresario detención en España por petición de Rusia

Un inversionista estadounidense asentado en Gran Bretaña, que impulsó una ley de Washington contra funcionarios rusos por abusos de derechos humanos, fue detenido brevemente en España el miércoles a petición de Moscú. Las autoridades españolas dijeron más tarde que la orden de detención no estaba en vigor.William Browder tuiteó el miércoles en la mañana que estaba siendo arrestado y publicó una fotografía en la que explicó que estaba en la parte trasera de un auto policial de camino a una comisaría de la capital, Madrid.En su mensaje, Browder dijo: "Urgente: acabo de ser arrestado por la policía española en Madrid en base a una orden de detención Interpol Rusia. Voy la comisaría ahora".Una portavoz de la policía nacional confirmó que Browder había sido detenido el miércoles por la mañana en Madrid y que fue trasladado a una comisaría para verificar la orden de arresto en su contra. Las autoridades comprobaron entonces que ya no estaba en vigor, agregó.El financiero quedó en libertad pocos minutos después, explicó la vocera, que pidió no ser identificada en cumplimiento con las normas internas del departamento.Una imagen del documento publicada por Browder en su cuenta de Twitter, la policía dijo que la razón del arresto era "fraude".Browder, un destacado crítico del Kremlin, acusó a Rusia de aprovecharse del sistema de alerta código rojo de Interpol para provocar su breve arresto en España y dijo que estaba en Madrid para entregar pruebas a la fiscalía sobre actividades de lavado de dinero que realizan bandas criminales rusas en la nación del sur de Europa, señaló en otro mensaje en Twitter.A su salida de comisaría, el financiero publicó una nueva fotografía en su perfil en la red social y apuntó que quedó libre "luego de que la Secretaría General de Interpol en Lyon les aconsejase no cumplir con el nuevo código rojo de Interpol Rusia"."Esta es la sexta vez que Rusia abusa de Interpol en mi caso", escribió.Una corte de Moscú condenó en ausencia a Browder, que nació en Estados Unidos pero está asentado en Londres, a nueve años de prisión por evasión fiscal y por enviar dinero al extranjero. Browder rechazó las acusaciones.El inversionista e Ivan Cherkasov, un socio que recibió una sentencia de ocho años de cárcel, también debían pagar 4 mil millones de rublos (69 millones de dólares) al gobierno ruso por daños y perjuicios.Browder defendió las sanciones de Washington contra funcionarios rusos por abusos de derechos humanos. Fue uno de los impulsores de la ley Magnitsky, que recibe el nombre de su exempleado Sergei Magnitsky, quien falleció en un penal después de acusar a funcionarios rusos de estar implicados en una trama de fraude fiscal.La ley Magnitsky, aprobada por el expresidente de Estados Unidos Barack Obama en 2012, se convirtió en un punto de fricción entre Washington y Moscú. Poco después, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, prohibió la adopción de niños rusos por parte de ciudadanos estadounidenses, una iniciativa que fue considerada como una represalia.Browder lideró uno de los mayores fondos de inversión en Rusia durante 10 años antes de abandonar el país. Las autoridades le impidieron regresar en 2006 calificándolo de amenaza para la seguridad nacional.A principios de mayo, Estados Unidos impuso sanciones a cinco funcionarios rusos más en base a la ley Magnitsky, incluyendo el líder de la región de Chechenia, Ramzan Kadyrov.

