Ginebra, Suiza— El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia mostró su alarma por informes de niños migrantes desaparecidos en Estados Unidos y urgió al Gobierno del presidente Donald Trump a poner fin a la práctica nociva de separar a los niños de sus padres en la frontera sur del país.“Los informes sobre niños migrantes desaparecidos son extremadamente alarmantes e instamos a las autoridades a actuar con rapidez para garantizar que estén seguros seguros y bien cuidados”, dijo a Reforma Caryl Stern, presidenta y directora ejecutiva de Unicef Estados Unidos.Stern expresó su preocupación debido a que el hecho de separar a los niños de sus padres o familias los vuelve más vulnerables de abusos, trata, tráfico y explotación, además de los trastornos psicológicos que una separación traumática puede acarrear en sus vidas futuras.De acuerdo con medios internacionales, unos mil 500 niños migrantes, la mayoría centroamericanos, se encuentran desaparecidos luego de haber estado en custodia del Gobierno estadounidense.Los menores fueron asignados a familias temporales tras ser separados de sus padres al cruzar la frontera, pero ahora el Gobierno de Trump reconoce que no sabe dónde están.“La mejor manera de proteger a los menores que han cruzado las fronteras o migrado debido a la pobreza, la violencia y circunstancias fuera de su control es mantenerlos con sus padres y familias”, defendió la Unicef.Aunado a ello, la organización instó a la Administración Trump a poner alto a esta medida como táctica de disuasión, calificando el hecho de un castigo para los niños.“Unicef EU pide a los Estados Unidos revisar urgentemente sus estrategias para la protección de los niños en la frontera sur. No hay que castigar a los niños que vienen aquí en busca de protección y escapando de la violencia y la pobreza”, urgió la Presidenta de la organización en Nueva York.“Los niños necesitan ser definidos por su edad, no por sus fronteras. Independientemente de su estado migratorio, los niños son niños primero y necesitan ser tratados como tal”, abogó Stern.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.