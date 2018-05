El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este martes que la medida de eliminar tres ceros a la moneda prevista para el 4 de junio se retrasará por al menos 60 días, tras una solicitud de la banca privada que advirtió de "riesgos muy grandes" si el cambio no se postergaba.Maduro había anunciado en marzo la reconversión monetaria y ordenó imprimir una nueva familia de billetes bajo el argumento de que facilitarían las transacciones bancarias en un país que sufre desde 2017 una aguda carencia de efectivo.Pero hasta el lunes la medida generaba nerviosismo entre empresas y clientes porque los nuevos "bolívares soberanos" no llegaban aún a los bancos para iniciar las pruebas técnicas previas a la medida, dijeron fuentes a Reuters.Un portavoz de la Asociación Bancaria de Venezuela propuso el martes demorar por 90 días el cambio de la moneda en una reunión con el presidente que fue transmitida en la televisión estatal."No hemos podido hacer unas pruebas integrales", dijo Arístides Maza, presidente del gremio bancario local, quien destacó el "enorme riesgo" que se corre al aplicar la medida sin concretar los simulacros."Comparto un nuevo período de 60 días y proponernos como meta hacer todos los eventos, los simulacros, las coordinaciones y buscar esa reconversión monetaria que mucho necesita Venezuela", respondió Maduro a la propuesta.El mandatario acordó en público que su equipo revisará la petición de los bancos en las próximas 24 horas para decidir por cuánto tiempo demorarán el cambio y aprobó además que los billetes en circulación continúen vigentes tras la entrada del nuevo por un período a determinar.Empresas y comercios anticiparon el pago de sueldos y facturas que vencían a inicios de junio previendo posibles fallas en las plataformas bancarias, en una nación que recurre a la fuerza a los medios de pago electrónicos hasta para pequeños montos por la falta de billetes.Tras una década de tasas reguladas en un máximo de 28 por ciento y bajo una hiperinflación, los bancos del país petrolero no son rentables y se redujeron al tamaño de uno de la pequeña República Dominicana, sin capacidad para ampliar el crédito e invertir en tecnología.El mandatario venezolano pidió a los banqueros ideas para resolver la crisis económica y se quejó de la falta de bancos corresponsales que agilicen los movimientos de dinero de su gobierno en el mercado internacional."Mientras seamos (los bancos) unas pequeñas cucarachitas (...) ningún banco internacional estará interesado en abrir corresponsalías", dijo Maza, tras solicitar el incremento de las tasas de interés reguladas.

