Viaja vicepresidente norcoreano a EU por cumbre

Corea del Sur— La diplomacia se aceleró el martes de cara a la posible reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un.Un equipo de diplomáticos estadounidenses implicados en las discusiones previas a la cumbre abandonó su hotel en Seúl, probablemente para continuar el diálogo con sus homólogos de Corea del Norte. Además, Kim Yong Chol, un alto funcionario de Pyongyang, viajó a Estados Unidos para mantener contactos relativos a la reunión, según confirmó Trump en un mensaje en Twitter."Hemos reunido a un gran equipo para nuestras conversaciones con Corea del Norte. Se están llevando a cabo reuniones relacionadas con la cumbre, y más. Kim Young Chol, vicepresidente de Corea del Norte, viaja ahora a Nueva York. Sólida respuesta a mi carta ¡Gracias!", escribió Trump.Es posible que el viaje sea una visita reciproca luego de las dos realizadas en las últimas semanas por el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, para reunirse con Kim Jong Un. Tras los encuentros, Pompeo dijo que había un "entendimiento compartido" entre Washington y Pyongyang sobre lo que esperaban lograr en la cumbre. Sigue sin estar claro con quién se reuniría Kim Yong Chol si viaja a Estados Unidos.En Seúl no estuvo claro de inmediato si los funcionarios estadounidenses, entre los que estaba el embajador en Manila, Sung Kim, se dirigían a la localidad fronteriza de Panmunjom, dentro de la zona desmilitarizada, donde ya se reunieron con autoridades norcoreanas el domingo. Sung Kim fue embajador en Corea del Sur y uno de los principales negociadores en el último diálogo sobre el programa nuclear de Pyongyang.El mando de Naciones Unidas, liderado por Estados Unidos, canceló un acto con periodistas previsto para el miércoles en Panmunjom, apuntando que la decisión estaba relacionada con los preparativos de seguridad para unas conversaciones ente Estados Unidos y Corea del Norte. No hay previstos eventos similares con reporteros en la localidad hasta después del 12 de junio, la fecha de la posible cumbre entre los dos mandatarios, según el organismo.Medios surcoreanos reportaron además que una delegación norcoreana aterrizó en Singapur el lunes en la noche para realizar posibles preparativos para la reunión con funcionarios estadounidenses. Seúl no confirmó las informaciones que señalaron que los enviados del Norte estaban encabezados por Kim Chang Son, un estrecho colaborador de Kim Jong Un, y los estadounidenses por Joe Hagin, un alto cargo de la Casa Blanca.

