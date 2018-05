Asesor de alto rango de Kim Jong-un viaja a EU: Trump

Pekín— El negociador de alto rango de Corea del Norte viajó este martes a Nueva York y planea reunirse con el secretario de Estado Mike Pompeo, mientras que funcionarios tratan de concretar una agenda para la reunión que tendrán el 12 de junio entre el líder del Norte, Kim Jong-un y el presidente Trump en Singapur.Trump comentó en Twitter que Kim Yong-chol, uno de los asesores de más confianza del líder del Norte y ex jefe de inteligencia, “llegará a Nueva York”. Haciendo referencia a las medidas que tomó desde que ha cancelado una y otra vez la reunión, el presidente agregó, “fue una sólida respuesta a mi carta, gracias!”.El ex jefe de inteligencia, quien tiene 72 años, ha estado al lado del líder norcoreano de 34 años, durante una reciente oleada de diplomacia, al haberse reunido con los surcoreanos en la Zona Desmilitarizada que divide la Península Coreana y China.Con el viaje de Kim a Estados Unidos se inicia la negociación más importante de cara a la cumbre. Durante el fin de semana, un equipo de diplomáticos estadounidenses se reunió con funcionarios de Corea del Norte en la Zona Desmilitarizada, expertos en logística de la Casa Blanca han estado hablando con los norcoreanos en Sinagapur acerca de los preparativos para la reunión de los líderes que se efectuará en ese lugar.Sin embargo, el viaje de Kim Yong-chol a Estados Unidos, quien ha servido a los tres líderes de la dinastía Kim que ha dirigido el país desde 1945 --- es una señal de que las negociaciones están llegando a un punto crucial.Kim sería el funcionario norcoreano de más algo rango que ha visitado Estados Unidos desde el año 2000, cuando el vice-marshal Jo Myong-rok invitó al presidente Bill Clinton a Pyongyang, la capital del Norte, con el propósito de sellar un acuerdo para frenar los misiles del Norte, el cual nunca fructificó.Este martes, Kim hizo una parada en Pekín, pero no se sabe si se reunió con algún funcionario chino. Mientras estuvo allí, se especuló que abordó un vuelo de China Air, pero no apareció cuando llegó el avión al Aeropuerto Kennedy este martes, según dijeron reporteros que estaban allí.La agencia noticiosa Yonhap de Corea del Sur reportó que iba a llegar a Nueva York el miércoles.El Ministerio del Exterior de China no confirmó si el ex jefe de espionaje haya estado en Pekín, aun cuando aparece en un video que se tomó en el aeropuerto después de su llegada de Pyongyang.En las últimas semanas, China y Estados Unidos han estado disputándose la atención de Kim Jong-un, ya que Trump acusó a China de contribuir a que se endureciera la postura de Corea del Norte sobre la desnuclearización después que líderes norcoreanos y chinos se reunieron en este mes.Si el ex jefe de espionaje se reunió con funcionarios chinos de alto rango en Pekín, habría la posibilidad de que Trump se molestara nuevamente, según dijeron diplomáticos.Su parada en Pekín también podría estar relacionada con una lista que le prohíbe ingresar a Estados Unidos.Aunque probablemente, Kim se dirigió a Nueva York, en donde Corea del Norte tiene una comisión en las Naciones Unidas, en lugar de a Washington porque sería más fácil que obtuviera una visa, según dijo otro diplomático.A los diplomáticos y funcionarios norcoreanos no se les permite viajar más de unas cuantas millas fuera de la Ciudad de Nueva York.