Tiroteo y rehenes en Bélgica: 4 muertos

Un pistolero mató a tres personas, incluyendo dos agentes de policía, en la ciudad de Lieja, en el este de Bélgica, informó un funcionario municipal. La policía abatió a tiros al agresor más tarde, y otros agentes resultaron heridos en la balacera.Por el momento se desconoce el motivo del ataque, pero la televisora estatal RTBF reportó que puede estar relacionado con el terrorismo, citando a un policía no identificado y a bomberos. Charles Michel, primer ministro de Bélgica, no pudo confirmar la información."Más allá del agresor, a quien le dispararon, hay tres personas muertas, dos agentes de policía y un transeúnte", dijo a The Associated Press Michel Firket, del municipio de Lieja.La balacera se produjo cerca de un café en el Boulevard d'Avroy, dijo la televisora estatal RTBF. Un pasajero de un auto que pasaba por el lugar resultó muerto. Otros agentes sufrieron heridas en el fuego cruzado, dijo Firket a la AP.Preguntado por posibles vínculos terroristas en el ataque, Firket dijo: "No tengo información oficial sobre eso. La policía está investigando. No hay conclusiones formales".El agresor huyó de la escena tomando a una limpiadora como rehén en una escuela cercana, antes de morir por los disparos de las autoridades, explicó RTBF.Laurence Comminette, vocera de la alcaldía, le dijo a la AP que todos los niños del centro estaban a salvo."Hubo un incidente serio", dijo Michel en la televisión belga. "Por el momento la información no es clara", agregó. El primer ministro acudió al centro de crisis para obtener más información.Un video publicado en Twitter por un usuario que dijo ser testigo de lo ocurrido mostró a varias personas corriendo por la zona. En la grabación podían escucharse unos seis disparos.La policía y el ejército belgas están en alerta desde los atentados suicidas en el aeropuerto y el metro de la capital, Bruselas, que dejaron 32 muertos en 2016.

