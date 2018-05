Educan a trabajadores de Starbucks contra el racismo

México.- Un documental sobre la historia de afroamericanos, un mensaje grabado por un rapero y el intercambio de experiencias sobre los prejuicios cotidianos: la cadena de cafés Starbucks cerró el martes por la tarde unos 8 mil locales en Estados Unidos para educar a sus empleados contra el racismo, en un contexto de tensiones raciales exacerbadas, informó El Universal.Todos los cafés administrados directamente por Starbucks dejaron de atender al público a las 14:00, informó la cadena que ha popularizado el café expresso en todo el país. Los más de 5 mil establecimientos gestionados como franquicias en hoteles, aeropuertos o comercios permanecerán abiertos.Esta iniciativa inédita, que involucró a unos 175 mil empleados durante cuatro horas, fue anunciada el 17 de abril por los ejecutivos de Starbucks después de la indignación general provocada por la detención de dos jóvenes afroamericanos en uno de sus cafés en Filadelfia.El arresto se produjo por la única razón de que ambos hombres habían pedido usar el baño, mientras esperaban la llegada de un conocido para luego consumir en el local.El incidente fue registrado en video por otro cliente y ampliamente difundido en las redes sociales, lo que generó protestas con la amenaza de un boicot a la cadena, que dice atender a unos 100 millones de clientes por semana en todo el mundo.Además de una sesión de intercambio de experiencias, los empleados estarán en su mayoría frente a una pantalla: verán una película del director afroamericano Stanley Nelson, sobre la historia de los negros y la discriminación en lugares públicos, un mensaje del rapero Common y mensajes de los altos ejecutivos de Starbucks, Kevin Johnson y Howard Schultz.Mientras se realizaba la formación, algunos clientes habituales de la cadena expresaron su opinión sobre el asunto."Creo que es una gran decisión, socialmente responsable, que Starbucks eduque a sus empleados", dijo Mario DeSimone, un financista de 24 años, apostado en un Starbucks en el corazón de Manhattan, Nueva York. "Dice mucho que la compañía da ese paso"."Si es sincero y más que una operación de comunicación, es algo bueno", dijo Devon Smith, consumiendo en un Starbucks ubicado cerca de la Casa Blanca, en Washington.SESGO RACIAL"Toda la administración de Starbucks asistió a la capacitación la semana pasada", dijo Schultz a la cadena CNN el martes."La idea es ponerse en el lugar de la gente de color, entender que existe un sesgo racial, existe un sesgo racial inconsciente, y ver qué se puede hacer como compañía para crear referencias para establecer empatía, compasión y un ambiente acogedor para todos".El cierre de unos 8 mil establecimientos en la jornada podría resultar en un déficit estimado entre 8 y 12 millones de dólares para la compañía, según diversas estimaciones.Si bien otras compañías han tenido la iniciativa de desarrollar capacitaciones contra el racismo, por ejemplo la aerolínea American Airlines o la cadena de tiendas Target, esto nunca se había hecho tan públicamente y acompañado de tantas disculpas, reiteradas por Starbucks desde el incidente de abril.Toda esta publicidad ejerce una presión sobre Starbucks para alcanzar un resultado y servir de ejemplo a otras empresas, en un contexto de tensiones raciales exacerbadas desde la llegada al poder del republicano Donald Trump.Para preparar esta formación, la cadena solicitó la asesoría de líderes afroamericanos conocidos, como Sherrilyn Ifill, presidenta de la Legal Defense and Educational Fund, una rama de la poderosa organización de defensa de los derechos de los negros NAACP, o de Heather McGhee, presidenta de la asociación Demos, que lucha contra la discriminación."Dejamos claro que no avalaríamos ciegamente su programa si no creyéramos que podía cumplir sus promesas", dijo Heather McGhee, y acotó que se publicará un informe en junio sobre las medidas de seguimiento de esta formación.Pero los expertos señalan que no importa cuán bueno sea el plan de Starbucks, pero los prejuicios racistas no desaparecerán en cuatro horas.Starbucks ha crecido fuertemente en los últimos años y ahora cuenta con unas 25 mil sucursales en 70 países.La jornada "educativa" se dio el mismo día que la cadena televisiva ABC canceló su exitosa comedia "Roseanne" luego que su principal protagonista, Roseanne Barr, publicara en Twitter una broma ampliamente criticada y tachada de racista que tuvo como blanco a una exconsejera del expresidente Barack Obama, Valerie Jarrett.

