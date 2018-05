Mientras niño francés era rescatado, su papá jugaba Pokémon Go

París– Mientras su hijo era salvado de caer desde un cuarto piso por un valiente inmigrante en París, el padre del pequeño se encontraba jugando Pokémon Go en las calles de la capital francesa.De acuerdo con la investigación del caso, el papá del niño había salido a hacer unas compras y se tardó más de lo previsto debido a que decidió divertirse con su teléfono móvil atrapando monstruos del popular animé japonés.En ese lapso, su hijo fue rescatado colgando del balcón de su apartamento por el maliense Mamoudou Gassama, quien trepó sin protección alguna la fachada del edificio hasta poner a salvo al menor.Grabaciones de video muestran cómo Gassam, de 22 años, escala con una increíble velocidad hasta alcanzar al niño."Escuché a la gente gritar. Me acerqué corriendo a ver qué podía hacer. Llegaba hasta el primer balcón así que trepé así de uno a otro; gracias a dios lo pude salvar", declaró Gassama, que no tiene permiso de residencia en Francia y que iba de camino a ver la final de la Liga de Campeones de futbol.Su acción le ha valido el calificativo de 'héroe' por parte del presidente Emmanuel Macron -quien lo recibió ayer en el Palacio del Elíseo y le ha prometido concederle la nacionalidad francesa a manera de gratitud-, y también ha sido llamado el ‘Hombre araña’ por la prensa gala.En contraste, el padre del niño se enfrenta a hasta dos años de cárcel y 30 mil euros de multa por incumplimiento de sus deberes tutelares.Las autoridades francesas, que no revelaron la identidad del progenitor, también informaron que la madre se encontraba fuera, ya que estaba de viaje.La mujer se había desplazado a la Isla Reunión, en el Océano Índico, junto a unos familiares, donde se enteró que su pequeño estuvo a punto de morir.El menor, que en un primer momento fue entregado a los servicios sociales, será devuelto a su padre, que está muy arrepentido de lo sucedido y hundido por la situación, según el fiscal de París, François Molins.

