El año pasado EU perdió el rastro de mil 475 menores inmigrantes. Estas son las razones de la indignación actualReportes de que las autoridades federales perdieron el rastro de casi mil 500 menores inmigrantes bajo su resguardo. Fuertes críticas por separar en la frontera a los menores de sus padres migrantes. Propuestas de mítines. Durante la última semana, la indignación por el trato que reciben los menores detenidos por agentes federales en la frontera surponiente ha alcanzado un nivel frenético, explotando en una oleada de tuits y llamados a actuar a través de los hashtags #DóndeEstánLosNiños y #NIñosDesaparecidos, informó The Washington Post.El mes pasado, durante audiencia ante un comité del Senado, Steven Wagner, funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos atestiguó que la instancia federal había perdido el rastro de mil 475 menores que habían cruzado solos (sin compañía de adultos) la frontera Estados Unidos-México y subsecuentemente fueron hospedados en Estados Unidos con avales adultos. Como informó la AP, dicha cifra se basó en el registro de más de siete mil menores.Funcionarios de la dependencia han argumentado no ser su responsabilidad legal encontrar a los menores una vez que dejan de estar bajo el cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados, dependiente de la Dirección para Menores y Familias adscrita a HHS. Y algunos han señalado que en ocasiones los avales adultos son familiares ya radicados en Estados Unidos que tal no estén respondiendo intencionalmente las llamadas de HHS.Sin embargo, ninguno de esos argumentos ha logrado acallar mucho la indignación por el testimonio de Wagner, quien supervisa la Dirección para Menores y Familias.El senador republicano Rob Portman, director del subcomité del Senado, en repetidas ocasiones ha alegado ser cuestión de humanidad, no sólo de responsabilidad legal, mencionando un caso en el cual agentes federales turnaron ocho menores inmigrantes a traficantes de personas.Desde el año pasado se debatieron las propuestas para tomar severas medidas contra las familias migrantes que cruzan la frontera. El 7 de mayo, el procurador general Jeff Sessions anunció que se empezaría a procesar a todos los que cruzaran ilegalmente la frontera suroeste. El resultado es que se separa de sus padres a los menores al fincarse cargos contra los adultos, aunque hayan pedido asilo o se hayan entregado en los puntos de cruce.La historia cobró nueva fuerza esta semana, cuando miles de personas manifestaron vía internet su indignación tanto por las separaciones de las familias como por las cifras de HHS del año pasado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.