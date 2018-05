Dan ciudadanía francesa a 'hombre araña' que rescató a niño

París— El joven inmigrante maliense que salvó a un menor que estaba colgando de un balcón recibirá la ciudadanía francesa, ofreciéndosele además un empleo en el departamento de bomberos de París, informó la presidencia francesa.En el video del rescate se aprecia a Mamoudou Gassama, de 22 años, subiendo en unos cuantos segundos cuatro pisos del edificio de apartamentos para salvar al niño, ante los aplausos de los transeúntes, informó CNN.Para cuando los servicios parisinos de emergencia llegaron al edificio, él ya había puesta a salvo al menorEl lunes el presidente Emmanuel Macron invitó a Gussama al Palacio del Elíseo, donde se le entregó un certificado y una medalla de oro por realizar un acto de valentía y compromiso.Gassama dijo a Macron: “no pensé en ello, subí y Dios me ayudó”.Agregó que cuando llegó al apartamento se asustó y empezó a temblar.Macron preguntó a Gassama el estado del menor cuando lo salvó. Gassama contestó: “estaba llorando porque estaba lesionado”.Hablando con CNN después del rescate, Gussama dijo que vio la conmoción cuando se encontraba en un la zona habitacional para ver un partido de futbol en un restaurante.“Me gustan los niños. No me hubiera gustado nada ver que se lastimara enfrente de mí. Corrí y busqué soluciones para salvarlo y gracias a Dios subí hasta el balcón por el frente del edificio”, dijo.En el video se aprecia en un balcón contiguo a unos vecinos intentando jalar al menor para ponerlo a salvo. De acuerdo con fuentes judiciales, el padre del niño había ido de compras al momento del incidente.Las autoridades investigan al padre por omisión de sus responsabilidades, según un vocero de la fiscalía de París.El padre ya no se encuentra detenido, pero en septiembre se le dictará sentencia, informó el portavoz. El niño de cuatro años fue asegurado y puesto bajo protección.El domingo la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, señaló vía Twitter haber llamado a Gassama a fin de darle las gracias, felicitando al migrante por su acto de valentía.“Me explicó que hace varios meses llegó procedente de Malí con el sueño de hacerse aquí de una vida. Le contesté que su acto heroico constituye un ejemplo para todos los ciudadanos y que obviamente la ciudad de París se abocaría a apoyarlo en sus esfuerzos por establecerse en Francia”, tuiteó Hidalgo.El departamento de bomberos parisinos manifestó por Twitter: “Mamoudou comparte los valores de la brigada de bomberos de París. Estamos listos para darle la bienvenida”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.