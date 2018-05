Muere niña en la India amamantada con leche envenenada

En la India están acostumbrados a recibir visitas nocturas de animales exóticos que se acercan a las ciudades buscando comida. Ver jabalíes, leopardos o elefantes vagando por las callles no es una rareza. Lamentablemente en ocasiones estos encuentros terminan en tragedia.Recientemente en el estado de Uttar Pradesh una niña de tres años murió luego de que su madre la amamantara con leche materna envenenada.Pero espera, antes que pienses que la mujer es una desalmada que asesinó a su hija, déjanos decirte que la mujer no tenía la menor idea que había sido atacada por una serpiente en la noche mientras dormía.De acuerdo con medios locales, la fémina de 35 años al despertarse le dio pecho a su pequeña como comúnmente lo hacía en la mañana. Al poco rato tanto la niña como la madre empezaron a sentirse mal y fueron hospitalizadas.Tristemente el veneno de la serpiente fue tan potente que ambas murieron al llegar a la clínica.Posteriormente los familiares de las fallecidas encontraron al animal en otra habitación pero no pudieron capturarlo.Según información de NDTV la India es hogar de unas 300 especies de serpientes y 60 son altamente venenosas, incluidas la cobra, krait, víbora de Russell y víbora en escala de sierra.Según un estudio realizado en 2011 por la Sociedad Estadounidense de Medicina e Higiene Tropical, la India representa 46 mil de las 100 mil muertes que se producen por mordedura de serpiente cada año en todo el mundo.Se desconoce qué tipo de serpiente fue la que mordió a la madre.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.