Emisarios de Trump arriban a Norcorea

Washington– Un grupo de funcionarios estadounidenses llegó el domingo a Norcorea para sostener pláticas destinadas a organizar la cumbre entre el presidente Trump y Kim Jong Un, mientras ambos bandos siguen adelante con los preparativos a pesar las dudas en torno a la reunión, informa The Washington Post.Sung Kim, quien fue embajador de Estados Unidos en Surcorea y negociador nuclear con Norcorea y actualmente es embajador en Filipinas, fue designado para encabezar los preparativos, de acuerdo con una persona familiarizada con los planes.El diplomático cruzó la línea que separa a las dos Coreas a fin de encontrarse con Choe Son Hui, la viceministra de relaciones exteriores norcoreana, quien la semana pasada declaró que Pyongyang se hallaba “reconsiderando” las pláticas. Sung Kim y Choe se conocen bien —los dos formaban parte de sus respectivas delegaciones en el 2005 cuando se negoció el convenio de desnuclearización.A Sung Kim lo acompañan Allison Hooker, la integrante del Consejo Nacional de Seguridad especialista en Corea, y un funcionario del Departamento de Defensa. Randall Schriver, el subsecretario de Defensa para Asia Oriental y uno de los funcionarios que este mes acompañaron al secretario de Estado Mike Pompeo en Pyongyang, también se encuentra actualmente en Seúl. Sin embargo, no pudo confirmarse si él era el oficial del Pentágono que participaría en las pláticas dominicales.Se espera que las juntas continúen lunes y martes en Tongilgak, el edificio situado en la región norte de la zona desmilitarizada donde el sábado Kim Jong Un se encontró con el presidente surcoreano Moon Jae-in para las pláticas improvisadas dirigidas a salvar la cumbre programada en Singapur.Las dos delegaciones están concentradas en lo importante de cualquier cumbre entre Trump y Kim —el tema del programa norcoreano de armas nucleares.Tras las sorpresivas pláticas del sábado entre las Coreas, Moon señaló que Kim aún estaba comprometido a la “desnuclearización total” de la Península de Corea. Pero Moon no describió “desnuclearización total”, sugiriendo que aún existen brechas fundamentales en el tema crucial que ensombrece las preparaciones.El presidente surcoreano, quien está fungiendo como una especie de mediador en las pláticas, se mostró optimista tras la junta del fin de semana, la segunda que realiza con Kim en un mes. “Ambos líderes estamos de acuerdo en que la cumbre del 12 de junio entre Norcorea y Estados Unidos debe realizarse con éxito”, dijo.Dados todos los altibajos que han tenido lugar con la cumbre, numerosos analistas se alegraron al escuchar que Sung Kim colaboraría, especialmente debido a que el presente año se jubiló el veterano diplomático Joseph Yun.“Esto constituye un gran paso”, dijo Vipin Narang, experto del Instituto Tecnológico de Massachusetts en la no proliferación nuclear, quien señaló ser mejor que los preparativos de la cumbre se efectuaran tras bambalinas en vez de mediante foros públicos como Twitter.“Así es como se progresa, y se tienen mayores probabilidades de sostener una cumbre, una de donde surjan resultados significativos”, dijo Narang.La mayoría de los analistas siguen considerando ser extremadamente poco probable que Norcorea renuncie a sus armas nucleares. Estados Unidos ha estado presionando por lograr “el desmantelamiento total, verificable e irreversible” —alto requisito con el que se exigiría que Norcorea abandone todo su programa nuclear y permita a inspectores internacionales verificar que lo haya hecho.Norcorea ha manifestado en repetidas ocasiones no interesarle el desarme unilateral.Sin embargo, podría reducir la brecha. “Ésta es una oportunidad de averiguar lo que ellos estén dispuestos a hacer y viceversa —y ahorita ése es el paso más importante”, dijo Narang.

