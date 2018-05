Toronto— Una explosión provocada por un artefacto de fabricación casera dejó al menos 15 heridos en un restaurante de comida india en un suburbio de Toronto donde se realizaban fiestas familiares con niños, informó la Policía canadiense.Dos sospechosos con el rostro cubierto ingresaron al restaurante Bombay Bhel, arrojaron el artefacto y huyeron.“No tenemos indicios para considerar que se trata de un atentado terrorista. No tenemos indicios para considerar que se trata de un crimen motivado por el odio racial. No descartamos nada al iniciar la investigación”, dijo la jefa regional de Policía Jennifer Evans.“Estamos empleando todos los recursos policiales para encontrar a las personas responsables de este acto horrendo”, añadió.Tres canadienses de origen indio se encontraban hospitalizadas en estado crítico, mientras que las 12 víctimas restantes tienen heridas menores y superficiales, dijo Evans. Las edades de los heridos van de los 23 a los 69 años. Los niños presentes, menores de 10 años, resultaron ilesos.El estallido ocurrió justo después de las 10:30 de la noche del jueves en Mississauga, un suburbio de Toronto. El centro comercial donde se encuentra el restaurante seguía acordonado ayer.“Estos individuos no dijeron nada”, dijo el sargento de Policía Matt Bertram. “Aparentemente sólo ingresaron, arrojaron este dispositivo y se fueron inmediatamente”.El agente dijo que aún no pueden determinar con certeza cómo era el artefacto.Andree Larrivee, que vive en un condominio cercano, dijo que veía la televisión cuando escuchó el estallido.“Fue realmente ruidoso”, dijo. Comparó el estruendo con un generador eléctrico que explotó recientemente en un sitio en construcción ubicado cerca de allí.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.