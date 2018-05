A varios días de mantenerse en silencio a pesar de las críticas y publicaciones de prensa que cuestionaban el viaje que realizó el presidente Jimmy Morales a Israel para trasladar la sede de su embajada a Jerusalén, el gobierno de Guatemala decidió encarar la polémica y revelar un detalle sobre el recorrido.Según dijo la canciller Sandra Jovel a una radio local, el avión que usaron Morales y su comitiva fue provisto por el empresario judío-estadounidense Sheldon Adelson. Jovel agregó que el Boeing 767 fue puesto a disposición de la delegación guatemalteca, que se integraba por funcionarios y otros invitados, como la esposa del presidente y líderes religiosos. Por último, puntualizó que el empresario no tiene conexiones empresariales en el país centroamericano.Se sabe que Adelson, un magnate de las telecomunicaciones, además contribuyó con recursos económicos a la campaña política que llevó a la presidencia a Donald Trump.En días pasados, los medios habían pedido clarificar al gobierno el asunto, pero a pesar de las diversas solicitudes de información, el Estado se había negado a responder.El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, dijo a The Associated Press que reconocer que un empresario financió el viaje del presidente es preocupante porque "no se sabe si lo que está haciendo es preparando el terreno para intereses particulares". Según agregó, el manejo de esta información deja una impresión de opacidad en la gestión gubernamental.Por su parte, Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, que en Guatemala forma parte de Transparencia Internacional, dijo a la AP, que la ley guatemalteca prohíbe recibir regalos y dádivas a funcionarios públicos, por lo que con el hecho de recibir "un viaje gratis ya se violentó la ley, se violó la ley de probidad", y agregó que eso deberá ser investigado.Marroquín dijo también que la intención de Morales de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén fue buscar apoyos en la influyente comunidad judía en Estados Unidos para ayudar a socavar el apoyo financiero y político que tiene de gobierno estadounidense sobre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano de la ONU que investiga aparatos clandestinos y de seguridad incrustados en el Estado.

