Capturan a 'Popeye', exjefe de sicarios de Pablo Escobar

El exjefe de sicarios del cártel de Medellín, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, fue capturado en la mañana de este viernes cuando se presentó a las instalaciones de la Fiscalía en La Alpujarra, en la capital antioqueña.Allí fue notificado de dos procesos que existen en su contra, por los delitos de concierto para delinquir y extorsión.Fuentes de la Dijín de la Policía le confirmaron a El Tiempo que se ha venido adelantando una investigación fuerte contraPopeye, en conjunto con la Agencia Americana Antidrogas, ICE.Inicialmente, el proceso en su contra es por las amenazas que ha adelatando vía Twitter contra seguidores de la campaña del candidato presidencial Gustavo Petro.El exjefe de sicarios de Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más peligrosos de la historia era famoso. Después de sus actividades criminales ahora se había convertido en un famoso youtuber. La descripción en su canal de canal en YouTube lo explica bien: “Ex bandido en busca de una nueva oportunidad en la sociedad. Activista político y defensor de Derechos Humanos”. Y podría pasar inadvertida si no fuera porque pertenece a Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye”, el temido jefe de sicarios del capo Pablo Escobar, quien luego de pagar una condena de 23 años de prisión es hoy un reconocido y polémico ‘youtuber’.De acuerdo con el diario Nuevo Herald, fue uno de los hombres más peligrosos, buscados y amenazados en Colombia en los 90, la década más sangrienta para el país por cuenta de la guerra entre y contra los carteles del narcotráfico. Hoy, más de 20 años después, asumió una nueva identidad en las redes sociales, en las que se bautizó “Popeye Arrepentido” y “Popeye Leyenda” y en las que cuenta con miles de seguidores de distintas partes del mundo. Mientras unos lo tildan de “sicario, asesino, rata y criminal”, otros lo llaman “valiente y héroe” y le expresan su admiración por el “coraje” que ha tenido para reintegrarse a la sociedad.¿Pero cómo es que uno de los más peligrosos criminales en la historia de Colombia se conviertió en Youtuber?“Cuando quedé en libertad, un amigo me dijo: conviértase en ‘youtuber’, y lo hice porque el ADN de Pablo Escobar y del cartel de Medellín está dentro de mí, porque me sé la historia del narcotráfico a la perfección y porque he recibido el apoyo y cariño de la gente, incluso desde países como Rusia, China, Canadá y Australia, que ven en mí que sí es posible reinventarse y buscar una segunda oportunidad”, dijo Popeye en una entrevista vía telefónica con el Nuevo Herald, en junio de 2017.

