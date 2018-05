Alerta amarilla en Quintana Roo por tormenta subtropical

El gobierno de Quintana Roo estableció la alerta amarilla por la presencia la zona de la tormenta subtropical Alberto.La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que Alberto lleva vientos máximos de 65 kilómetros por hora con rachas mayores y se encuentra aproximadamente a 90 kilómetros al sur de Cozumel y a 160 kilómetros al sur de Cancún.La instancia estatal ha recomendado extremar precauciones e informarse a través de las Capitanías de Puerto para Navegación Marítima y Actividades Acuáticas a lo largo de las costas de Quintana Roo y canal de Yucatán por los efectos de oleaje, lluvias y vientos.En un comunicado, indicó que presenta vientos máximos de 65 kilómetros por hora y rachas mayores.Apuntó que, de igual manera, se determinó un área de vigilancia desde Tulum hasta Cabo Catoche, con pronóstico de tormentas muy fuertes a puntuales intensas.Asimismo, reiteró que por su distancia y trayectoria pronosticada se mantiene en vigilancia y se sugiere a la población en general mantenerse atentos e informados al respecto.Universidades y centros de investigación de Estados Unidos estiman una temporada ligeramente por encima del promedio histórico en el Océano Atlántico, con la posible ocurrencia de hasta 14 ciclones con nombre, de los cuales siete podrían alcanzar la categoría de huracán, y entre tres y cuatro ser de categoría mayor (tres, cuatro o cinco).Para la cuenca de Pacífico Oriental no se han emitido pronósticos, pero el promedio histórico es de 15 ciclones con nombre; de ellos, ocho alcanzarían la categoría de huracán, y entre tres y cuatro serían mayores, afirmó Rosario Romero Centeno, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) de la UNAM.En el Golfo de México y Mar Caribe, en promedio un ciclón por año impacta las costas en ese litoral, añadió.Romero precisó que la temporada de huracanes inició oficialmente el pasado 15 de mayo en el Pacífico y lo hará el primero de junio en el Golfo de México y Mar Caribe. En ambos litorales del país termina el 30 de noviembre.Romero aclaró que no es posible saber con anticipación qué zonas serán afectadas durante la próxima temporada, pero sí los estados que históricamente han sufrido estragos.Prácticamente todas las entidades costeras son vulnerables, pero hay mayor probabilidad de que un ciclón tropical penetre al territorio por Baja California Sur, Sinaloa, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco (por el Pacífico), principalmente durante los meses de septiembre y octubre. Por el Golfo de México y Mar Caribe, los estados más afectados serían Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas, sobre todo en agosto, septiembre y octubre.Los sistemas que no alcanzan categoría de huracán son llamados ‘tormentas tropicales’, y ocurren con mayor frecuencia. Pueden causar daños graves a la población por las lluvias intensas, que provocan inundaciones, deslaves y avalanchas de lodo, tanto en zonas costeras como tierra adentro. “Así que no hay que desestimarlas ni estar alertas solamente ante huracanes de categorías altas”, recomendó Raga.

