A veces es mejor separarse, dice Papa sobre matrimonio

El Papa Francisco afirmó este viernes que no se puede "dividir un matrimonio", pero a que veces "está la desgracia de que el matrimonio no funciona y es mejor separarse para evitar una guerra mundial".Ante varias parejas que cumplían 50 y 25 años de casados, el Papa dedicó su homilía de esta mañana al matrimonio, remarcando que es "algo de lo más bello que Dios ha creado", según la transcripción de las palabras del Papa que publicó la página web de información del Vaticano.El Pontífice argentino recordó que cuando se encontró con una pareja que festejaba sesenta años de matrimonio, ante su pregunta de si eran felices, "los dos se miraron y sus ojos se llenaron de lágrimas por la conmoción y respondieron: '¡Estamos enamorados!'".Aunque recordó que "es verdad que hay dificultades, hay problemas con los hijos o en la misma pareja, discusiones, peleas, pero lo importante es que la carne permanezca una y se superan"."A veces está la desgracia de que el matrimonio no funciona y es mejor separarse para evitar una guerra mundial, Pero ésta es una desgracia. Vayamos a ver lo positivo", agregó en la homilía de la misa matutina que celebra cada día en su residencia, la Casa Santa Marta.Lamentó que nunca sea noticia que duren los matrimonios muchos años mientras que "sí es noticia el escándalo, el divorcio, o estos que se separan"."A veces se deben separar, como he dicho, para evitar un mal mayor. Pero la imagen de Dios no es noticia. Y esta es la belleza del matrimonio. Están hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esta es nuestra noticia, la noticia cristiana", dijo.Francisco destacó que la virtud más importante en la vida matrimonial y en la familia es "la paciencia".Y concluyó con una oración "para que dé a la Iglesia y a la sociedad una conciencia más profunda y más bella del matrimonio".

