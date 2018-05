Maduro jura como presidente ante Asamblea Constituyente

Venezuela— El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, juró este jueves ante la oficialista Asamblea Constituyente como mandatario reelecto para un segundo período que comenzará en enero de 2019, tras unas elecciones boicoteadas por la oposición y desconocidas por varios gobiernos, publicó El Universal.Con la banda presidencial en el pecho, Maduro compareció ante la Constituyente, a la que deben subordinarse todos los funcionarios de elección popular, en un acto solemne ante la cúpula de los poderes estatales y de la Fuerza Armada."Juro cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución y llevar adelante todos los cambios revolucionarios que nos permitan llegar a la Venezuela potencia de la paz, la prosperidad y la felicidad de nuestro pueblo. ¡Lo juro!", dijo el gobernante socialista.Maduro fue reelegido el pasado domingo en unos comicios desconocidos por la oposición, Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y una docena de gobiernos de Latinoamérica, que no los consideraron libres, ni transparentes.La presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, quien le tomó juramento, leyó el decreto que establece que, además de este acto, se realizará la investidura el 10 de enero, aunque no especificó ante cuál órgano del Estado.Según la Constitución de 1999, que está siendo reformada por la Constituyente, el presidente electo debe posesionarse ese día ante el Parlamento.Pero el Legislativo, de mayoría opositora, fue declarado hace más de dos años en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, de línea oficialista), que en consecuencia considera nulas todas sus decisiones."El presidente adelanta la juramentación porque no quiere dejar el vacío de aquí a enero. Él necesita darse legitimidad en el proceso, aunque sea la legitimidad chavista", aseguró el analista Luis Vicente León.

