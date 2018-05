Corea del Norte dispuesta a cumbre con EU

El primer viceministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Kim Kye Gwan, dice que aún está dispuesto a "sentarse cara a cara" con EU en un comunicado divulgado el viernes sobre la agencia estatal KCNA.Kim Kye Gwan respondió a la cancelación de la reunión del 12 de junio en Singapur del presidente Trump diciendo: "Me gustaría concluir que la declaración del presidente Trump sobre la cumbre es una decisión que no está en línea con los deseos de quienes esperan la paz y la estabilidad de la península de Corea, así como del mundo. Reiteramos a Estados Unidos que estamos dispuestos a sentarnos cara a cara en cualquier momento y de cualquier manera".La esperada cumbre entre el presidente de EU, Donald Trump y el líder de Corea del Norte Kim Jong Un, programada para el 12 de junio en Singapur, no se llevará a cabo, según informó la Casa Blanca este jueves en una carta de Trump a Kim.Trump envió una carta al líder de Corea del Norte diciendo que es "inapropiado" celebrar una cumbre histórica planificada."Tenía mucha ilusión de ir con usted a la cumbre. Tristemente, en base a la tremenda rabia y abierta hostilidad que mostraron en su declaración más reciente, siento que es inapropiado, en este momento, tener esta reunión tan planificada", dijo Trump."Por lo tanto, permitan que esta carta sirva para representar que la cumbre de Singapur, por el bien de ambas partes, pero en detrimento del mundo, no tendrá lugar".Trump se retiró de la cumbre luego de que un viceministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte criticara este miércoles al vicepresidente de EU, Mike Pence llamándolo una "marioneta política", según la última declaración duramente redactada de Pyongyang.Trump y sus asesores se enfurecieron con la declaración y querían responder enérgicamente, dijeron a CNN varias personas familiarizadas con la situación. Que hayan dirigido el ataque a Pence es lo que molestó a los funcionarios estadounidenses, dijeron tres personas familiarizadas con el asunto.La Casa Blanca estaba desarrollando una respuesta a la retórica este jueves por la mañana.El miércoles, la CNN informó que la administración de Trump estaba buscando conversaciones adicionales de alto nivel para obtener garantías de Kim de una desnuclearización completa antes de que la cumbre se lleve a cabo.Horas después, un funcionario norcoreano arremetió contra Pence y dijo que Pyongyang está listo para un enfrentamiento nuclear si fracasa el diálogo con Estados Unidos.Choe Son Hui, viceministra de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, dijo que si Estados Unidos continúa en su camino actual, ella sugeriría a los líderes de Corea del Norte que reconsideren la cumbre planificada entre Trump y Kim."Que Estados Unidos se reúna con nosotros en una sala de reuniones o nos encuentren en un enfrentamiento nuclear depende completamente de la decisión y el comportamiento de Estados Unidos", dijo Choe en comentarios publicados por la agencia estatal de noticias KCNA.Choe estaba respondiendo a los comentarios de Pence realizados el lunes durante una entrevista de Fox News que consideró "desenfrenada e imprudente".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.