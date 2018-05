No nos van a detener: El Nacional de Venezuela

El presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, rechazó la medida administrativa abierta por Conatel contra la página web del diario.“El procedimiento sancionatorio contra El Nacional constituye una medida arbitraria del gobierno y, sin duda, un acto de retaliación política”, señaló.Añadió que la investigación “evidencia que arreciará la persecución contra la prensa independiente del país, luego de los resultados de las elecciones presidenciales del 20 de mayo”.“Conatel es un organismo controlado por el Ejecutivo que actúa de forma discrecional. El gobierno muestra su desesperación al tratar de silenciar a los medios de comunicación y provocar que se autocensuren, pero en este caso no lo van a lograr”.Otero manifestó que ante la imposibilidad de atacar al periódico impreso, el Ejecutivo recurre a Conatel para perseguir la versión digital, que está en el espectro radioeléctrico.“Este ataque no nos callará, la web es una fortaleza, no se ha autocensurado. Esta medida es una amenaza más contra la libertad de expresión”, subrayó.Explicó que la consultoría legal del diario estudia las acciones que seguirá tras la apertura del procedimiento administrativo. Recordó que el gobierno ha atacado varias veces a El Nacional, sobre el que pesan medidas cautelares impuestas en una demanda por difamación presentada por Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV.“La demanda de Cabello fue por reproducir un trabajo del diario ABC de España sobre una investigación en su contra por narcotráfico, y justo antes de las elecciones del 20 de mayo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó”, precisó.Procedimiento. El procedimiento sancionatorio de Conatel contra El Nacional.com es por el presunto incumplimiento del artículo 27 de la Ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos y el artículo 14 de la Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia. De acuerdo con el organismo, el portal web es investigado por “difundir mensajes que desconocen a las autoridades legítimamente constituidas y además incitando, y/o promoviendo el odio”.El acto de providencia administrativa notificado al periódico tiene fecha del 16 de mayo de 2018. Conatel informó que la empresa tiene un lapso de 10 días hábiles para ejercer su derecho a la defensa. El organismo fijó una medida cautelar según la cual el periódico “debe abstenerse de publicar noticias y mensajes que puedan atentar contra la tranquilidad de la ciudadanía, pudiendo generar alteraciones en la población”.

