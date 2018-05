Grupos de jóvenes enmascarados enfrentaron el martes a la policía al margen de una marcha laboral en París, obligando a los empleados públicos que protestaban a alejarse de las bombas lacrimógenas y escombros que salieron volando.Aproximadamente 200 personas que no eran parte de la manifestación sindical autorizada se acomodaron previo al evento que se realizó este martes por la tarde. Muchos de ellos tenían los rostros pintados o cubiertos con pasamontañas.Algunos de los manifestantes enmascarados rompieron ventanas y lanzaron objetos a los policías, quienes arremetieron contra ellos, les lanzaron gases lacrimógenos y los dispersaron blandiendo sus porras, de acuerdo con un video tomado por videoperiodistas de The Associated Press.En total, 20 personas fueron arrestadas y ocho más resultaron heridas, incluyendo a dos agentes, informó la policía.Los manifestantes sindicales tuvieron que suspender la marcha hasta que se controló el tumulto. Finalmente alcanzaron el último tramo de su marcha en la Plaza de la Nación, en el este de París, donde algunos manifestantes quemaron una efigie gigante de papel maché del presidente francés Emmanuel Macron.Cuando la marcha se dispersó, varias docenas de personas ingresaron a una escuela secundaria cercana. La policía dijo que intervino para terminar con la ocupación improvisada y evacuó los edificios del instituto.Los empleados públicos de Francia fueron a huelga en protesta por el plan del gobierno para recortar 120 mil empleos para 2022. Nueve sindicatos buscan además un aumento salarial y denuncian un incremento en el uso de contratos a corto plazo en el sector público.La protesta del martes, fue la tercera huelga a nivel nacional de su tipo desde que Macron fue electo hace un año.Cientos de vuelos con salida y destino en Francia fueron cancelados debido a que los controladores aéreos se sumaron al paro.Durante su campaña electoral, Macron se comprometió a reducir el gasto público y a reformar las leyes federales laborales.El gobierno está en negociaciones con los sindicatos y ha dicho que tiene intenciones de legislar reformas laborales el próximo año.

