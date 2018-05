Aerolíneas de todo el mundo están acatando un pedido de Pekín de que en sus materiales presenten a Taiwán como parte de China, a pesar de que la Casa Blanca describió esa postura como "un absurdo de proporciones orwellianas". La Associated Press comprobó que 20 aerolíneas, incluidas Air Canada, British Airways y Lufthansa, tienen a Taiwán, una isla con gobierno propio que Pekín considera parte de su territorio, como parte de China.Quedan apenas tres días para que decenas de aerolíneas de todo el mundo decidan si cumplen el pedido de Pekín o se exponen a sufrir las consecuencias, incluidas sanciones legales y la posible pérdida del mercado chino. Muchas ya se han alineado con Pekín.La expresión "Taiwán, China" en los materiales y mapas de las aerolíneas representa otra victoria del presidente chino Xi Jingping y de los esfuerzos nacionalistas del Partido Comunista por forzar a las empresas a que adopten la visión geopolítica china. Hay quienes dicen que las presiones de China para imponer nuevas normas internacionales apelando a su poder económico generan precedentes alarmantes.Al margen de pronunciamientos duros, no hay mucho que pueda hacer Washington para conseguir que la comunidad internacional resista las presiones de Pekín."Estamos permitiendo que un régimen revisionista con antecedentes terribles en el campo de la libertad de expresión decida lo que decimos y escribimos en nuestros propios países", declaró J. Michael Cole, del Instituto de Políticas Chinas basado en Taipei y miembro del programa de estudios de Taiwán de la Universidad de Nottingham, Inglaterra. "Si nadie le pone límites a Pekín, van a seguir pidiendo cosas".Para Pekín, hay una sola China y Taiwán, donde impera una democracia occidental desde la década de 1990, es parte de ella. La República Popular de China y Taiwán se separaron durante la guerra civil en 1949. Washington reconoce a Pekín, pero, a pesar de que no tiene vínculos diplomáticos formales con Taiwán, es el principal abastecedor de equipo militar de la isla y está obligado por ley a responder a las amenazas a Taiwán."Objetamos firmemente los esfuerzos de China por intimidar, coaccionar y amenazar para conseguir sus objetivos políticos", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán en una nota enviada a la AP. "Exhortamos a todos los países del mundo a que se unan para defender la libertad de expresión y la libertad de hacer negocios. Exhortamos también a las empresas privadas a que rechacen en forma colectiva las demandas injustificadas de China de que cambien su designación de 'Taiwán' a 'Taiwán, China"'Xi le dijo a un enviado de Taiwán que el tema de la reunificación no puede seguir siendo pospuesto indefinidamente y el Ejército de Liberación Popular despachó aviones de combate cerca de la costa de Taiwán. Mientras China intensifica sus esfuerzos por aislar a Taiwán diplomáticamente, la lista de multinacionales que ceden a la voluntad de Pekín sigue creciendo.The Gap, por ejemplo, se disculpó este mes por vender camisetas con un mapa de China que no incluía a Taiwán y sacó las prendas de sus estantes en todo el mundo. En enero, Delta Airlines, Marriott, Zara y la fabricante de equipo médico Medtronic ofrecieron disculpas igualmente por referirse a Taiwán como un país aparte."No puedes decirles que no", expresó Carl Ramsey, especialista de Control de Riesgos, una consultora de Shanghai. "No cumplir con el pedido (de China) no es una opción si quieres seguir haciendo negocios en y con China".La lista de aerolíneas que también ceden a la presión de Pekín continúa aumentando.La AP comprobó que ya lo hicieron Air Canada, Lufthansa, British Airways, Finnair, Garuda Indonesia, Asiana Airlines y Philippine Airlines. A ellas se suman SAS, Swissair, Malaysia Airlines, Cebu Pacific Air, Aeroflot, Alitalia, Austrian Airlines, Air Mauritius, Etihad Airways, Iberia, EL AL, MIAT Mongolian Airlines y la rusa S7 Airlines, pero no estaba claro de inmediato cuánto tiempo llevan usando la expresión Taiwán, China.Lufthansa, British Airways, Air Canada y Finnair dicen que simplemente acatan las normas internacionales y de las jurisdicciones donde operan."Esto quiere decir que hay que tomar en cuenta las costumbres de la clientela internacional", dijo Lufthansa en un comunicado. "Esperamos comprendan la situación", agregó.Las grandes aerolíneas estadounidenses no han cedido y siguen aludiendo a Taiwán como un país aparte.