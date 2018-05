'Dios te hizo así', dice papa Francisco a homosexual

Ciudad del Vaticano– Los comentarios del papa Francisco a un homosexual de que “Dios te hizo así” han sido acogidos por la comunidad LGBT como otra señal del deseo del pontífice para hacer que las personas gay se sientan bienvenidas y amadas en la Iglesia católica.Juan Carlos Cruz, el principal denunciante en el escándalo de abuso sexual y de encubrimiento clerical de Chile, dijo el lunes que habló con Francisco sobre su homosexualidad durante sus reuniones en el Vaticano.Cruz dijo que le contó al Papa cómo los obispos chilenos usaron su orientación sexual como un arma para tratar de desacreditarlo, y sobre el dolor que los ataques personales le ocasionaron.“Él (Francisco) dijo ‘Mira Juan Carlos, el Papa te ama de esta forma. Dios te hizo así y te ama”, contó Cruz.El Vaticano declinó confirmar o negar los comentarios, manteniendo su política de no comentar acerca de las conversaciones privadas del Papa.Las enseñanzas de la iglesia piden que los gays y las lesbianas sean respetados y amados, pero considera la actividad homosexual como “intrínsecamente trastornada”.Sin embargo, Francisco ha buscado hacer que la Iglesia sea un lugar más acogedor para los homosexuales, y uno de sus comentarios más famosos fue hecho en 2013: “¿Quién soy yo para juzgar?”.El pontífice también ha hablado de su propio ministerio a personas gay y transgénero, insistiendo en que son hijos de Dios, amados por Dios y merecedores del acompañamiento de la Iglesia.Como resultado, algunos trataron de restar importancia de los comentarios y los tomaron como simple ratificación de la actitud pastoral de Francisco.Además, no hace mucho tiempo hubo una época en la que la Iglesia católica enseñaba oficialmente que la orientación sexual no era algo que la gente pudiera elegir, y que implicaba que fue como Dios los creó.

