Reeligen a Maduro en Venezuela

Caracas— La autoridad electoral de Venezuela otorgó ayer por la noche la victoria al presidente Nicolás Maduro en unos comicios presidenciales marcados por críticas locales e internacionales, un llamado al boicot de la oposición y denuncias de irregularidades.El primer boletín oficial divulgado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con más de 92.6% de las mesas escrutadas en el país, indicó que Maduro obtuvo 5 millones 823 mil 728 votos frente a 1 millones 820 mil 552 votos de su más fuerte contendiente, el candidato independiente Henri Falcón.Maduro se impuso con una diferencia de 4,003,176 votos sobre Falcón, quien con el respaldo de partidos minoritarios desafió la decisión de la alianza opositora de no participar en los comicios por considerar que no existían condiciones para garantizar que la elección fuese justa y transparente.La oposición advirtió que un triunfo de Maduro sería ilegitimo debido a que muchos electores se quedaron en casa en rechazo a la elección, percibida por varios como fraudulenta.También se alegó que empleados públicos y beneficiarios de los programas sociales del gobierno fueron presionados para votar por el mandatario.El gobernante, de 55 años, fue elegido por seis años más.Los centros electorales de Venezuela se veían relativamente vacíos mientras los comicios presidenciales se desarrollaban ayer.Se mantenían abiertos después de la hora oficial de cierre y las autoridades aseguraban que millones de ciudadanos habían salido a emitir su voto.Líderes de la oposición dijeron que la escasa asistencia a las urnas evidenciaba que los venezolanos acataron el llamado a la abstención debido a que la contienda, según sus argumentos, favorecería al actual presidente Nicolás Maduro, quien a pesar de la compleja crisis económica y los cuestionamientos locales e internacionales figuraba como el favorito para obtener el triunfo.Durante la jornada surgieron varias denuncias sobre la instalación de puntos oficialistas para control de votantes cerca de algunas casillas y la asistencia de electores con alguna discapacidad, hechos que los opositores consideraron irregulares y que Maduro desestimó considerándolos “pequeños eventos” que sostuvo no afectan la voluntad popular.La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, calificó el proceso como “muy positivo”, y desestimó las denuncias sobre supuestas irregularidades.Más de 2 millones de venezolanos han abandonado su país en años recientes en busca de una vida mejor en el extranjero, mientras que quienes permanecen deben hacer filas de varias horas para comprar alimentos y retirar dinero en efectivo, el cual es ahora casi imposible de encontrar. (Associated Press)

