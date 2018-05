Washington DC– Estados Unidos suspendió su plan de imponer aranceles a productos chinos a medida que avanza en las negociaciones para reducir su déficit comercial con Beijing, una de las principales prioridades del Presidente Donald Trump.Steven Mnuchin, Secretario del Tesoro estadounidense, dijo el domingo que los dos países habían progresado al concluir dos días de intensas negociaciones comerciales en Washington la semana pasada. Las tarifas planificadas, sobre acero y aluminio chinos, así como otros 150 mil millones de dólares en otros productos chinos, están fuera de discusión mientras se llevan a cabo las conversaciones, dijo."Ponemos la guerra comercial en espera", dijo Mnuchin en el programa Fox News Sunday.Después de finalizar las conversaciones en Washington, las dos partes emitieron una declaración conjunta el sábado que ofrecía poco detalle sobre lo que se había decidido.Mnuchin dijo el domingo que habían acordado un marco en virtud del cual China aumentaría sus compras de productos estadounidenses, al tiempo que implementaría cambios estructurales para facilitar a las empresas estadounidenses competir en China y proteger la tecnología estadounidense.Mientras que los funcionarios estadounidenses habían señalado la semana pasada que China había acordado aumentar las compras en 200 mil millones, Mnuchin se negó a confirmar esa cifra."Tenemos objetivos muy específicos; No voy a revelar cuáles son. Van industria por industria", señaló.Mnuchin sugirió que, bajo un trato, China haría grandes aumentos en sus compras de productos agrícolas y energía estadounidenses durante los próximos años.En tanto, Larry Kudlow, principal asesor económico de Trump, dijo que el número de 200 mil millones era una estimación aproximada que ambas partes habían utilizado. Es una cifra que le interesa mucho al Presidente, dijo, y no es una indicación de que un acuerdo de ese tamaño sea inminente."(China) ofrece realizar reformas estructurales, como aranceles más bajos y la reducción de las barreras no arancelarias, lo que nos permitirá exportar miles de millones de bienes a China", dijo Kudlow en el programa This Week de ABC. "Ese es el punto elemental. Ese es el punto clave ".Los economistas han expresado dudas sobre el número de 200 mil millones, una cantidad equivalente a más de la mitad del déficit comercial anual de Estados Unidos con China. Dicen que sería difícil aumentar las exportaciones estadounidenses en una cifra cercana a ese número, dados los obstáculos estructurales en China y los límites de cuánto Estados Unidos podría aumentar su producción de bienes.Mnuchin rechazó la noción de que Estados Unidos, como parte de las conversaciones comerciales, estaba reconsiderando sus sanciones a ZTE, la compañía de telecomunicaciones china que ha quedado paralizada por una prohibición del Departamento de Comercio que le impide comprar componentes estadounidenses.Mnuchin dijo que no había habido un "quid pro quo" relacionado con ZTE y las conversaciones comerciales, pero que el Presidente Xi Jinping de China le había pedido a Trump que considerara ofrecer un alivio a la compañía.Trump se ha enfrentado a críticas de ambos partidos por parecer ceder ante la empresa, acusada de no sancionar a empleados que violaron controles comerciales contra Irán y Corea del Norte.Mnuchin insistió en que la Administración Trump no estaba siendo clemente con China sobre ZTE o las negociaciones comerciales. Dijo que Trump quería ser muy duro con ZTE, y que los aranceles podrían volver a aplicarse si las negociaciones comerciales fracasaban. Además, el Departamento del Tesoro debe presentar esta semana restricciones a la inversión en China."Siempre podría decidir volver a poner los aranceles si China no cumple con sus compromisos", dijo Mnuchin.Kudlow, en su aparición en ABC, sugirió un camino que podría llevar al resurgimiento de ZTE, pero dijo que sería arduo."Si se modifican algunos de los remedios, seguirán siendo muy, muy difíciles, incluyendo multas grandes, medidas de cumplimiento, nueva administración, nuevas juntas. La pregunta es si hay quizás algunos pequeños cambios", dijo Kudlow. "Creo que el Presidente Trump está haciendo esto porque hay muy buenas relaciones entre él y China"."Pero no esperen que ZTE se salga con la suya", agregó. "No va a suceder".