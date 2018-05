Se prende fuego por no recibir salario completo

Ciudad de México- Aunque muchos adultos tienen la idea de que los millennials son jóvenes exitosos y realizados la realidad es muy diferente, viven un escenario muy complicado y el sueldo es tan poco que apenas les alcanza para sobrevivir.Aunque esto es un panorama que quizá suene muy común en México en muchas partes del mundo también es así. A pesar de los años de estudio los patrones no quieren contratar a los aprendices argumentando la falta de experiencia.Lamentablemente esta situación ha llegado a un punto crítico que aunque exista la experiencia los salarios son de risa.Recientemente, una acción desesperada llevó a un palestino de 22 años, padre de dos hijos, a inmolarse la madrugada del sábado mientras insultaba al gobierno."Dios castigue al gobierno ¡Maldito gobierno jodido", decía Fathi Harb mientras se incendiaba.De acuerdo con agencias informativas, el empleado lo hizo en protesta por no haber recibido su salario completo.La madre del afectado declaró a AP que el joven se vio obligado a hacerlo por la dura situación económica que actualmente se vive en Gaza."Un día antes nos dijo que iba a cobrar su sueldo. El se sintió impotente ¿Qué puede hacer un hombre cuando su esposa está dando a luz y no tiene dinero para médico, pañales y leche", dijo.El jefe de la unidad de quemados del hospital donde fue internado, Nafez Abu Shaban, dijo que Fathi tiene quemaduras de segundo y tercer grado en casi la mitad de su cuerpo."Se encuentra en un estado muy crítico", dijo Abu Shaban.

