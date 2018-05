Familiares de las víctimas del avionazo ocurrido ayer en La Habana comenzaron a llegar en las últimas horas a la capital cubana para colaborar en la identificación de los fallecidos, que se lleva a cabo en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal de la isla, dio a conocer un cable de la agencia Efe.En el siniestro murieron 108 de las 111 personas que iban a bordo del avión, de los que la mayoría son cubanos, aunque también hay cinco extranjeros -dos de ellos argentinos- y los seis miembros mexicanos de la tripulación.Las cifras iniciales difundidas eran de 107 víctimas -entre ellas cinco niños- de las 110 personas que iban a bordo, pero los medios estatales cubanos precisaron esta mañana que en la lista de pasajeros (104) no se incluía al menor de dos años que también iba en el vuelo, igualmente fallecido, lo que eleva a 108 los muertos.El vuelo DMJ-972, operado por Cubana de Aviación con una aeronave alquilada a la aerolínea mexicana Global Air, cubría la ruta La Habana-Holguín y se estrelló minutos después de despegar del aeropuerto José Martí de la capital por motivos aún no aclarados.Las familias de las víctimas de Holguín y otras provincias del este de Cuba llegaron esta madrugada en una caravana de autobuses que cubrieron el trayecto de casi 700 kilómetros hasta La Habana escoltados por unidades de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) para agilizar su traslado.Estaba previsto que viajaran anoche en un avión fletado por las autoridades de la isla, pero el vuelo fue suspendido a causa del mal tiempo.El Ministerio cubano de Salud ha garantizado -con especialistas en escenarios postraumáticos- la atención médica y psicológica a los familiares de los fallecidos, en tanto el Ministerio de Turismo asumirá los costos de su hospedaje en la capital.El Gobierno de la isla aseguró que la lista completa de ocupantes del avión no se hará pública hasta que no se haya informado a todas las familias de las víctimas cubanas y extranjeras.Por el momento los únicos nombres difundidos son los de los miembros de la tripulación, de nacionalidad mexicana, y los de dos víctimas argentinas.En tanto, una pasajera de nacionalidad mexicana se encuentra entre las víctimas. Con ello sumarían siete las víctimas mexicanas en el accidente.Según la compañía Global Air, propietaria del aparato siniestrado, se trata del comandante Jorge Núñez, el primer oficial Miguel Ángel Arreola, la sobrecargo mayor María Daniela Ríos, las sobrecargos Abigail Hernández y Guadalupe Beatriz Limón, y el técnico en mantenimiento Marco Antonio López.Además, entre las víctimas se encuentra la pareja de turistas argentinos formada por Dora Beatriz Cifuentes y Oscar Hugo Almaras, ambos de 60 años, según confirmó el Gobierno del país suramericano.El Consejo de Estado de la República de Cuba acordó decretar duelo oficial desde las 06:00 horas de este sábado 19 de mayo hasta las 24:00 horas del 20 de mayo.Durante el duelo, la Bandera de la Estrella Solitaria deberá izarse a media asta en los edificios públicos e instituciones militares.

