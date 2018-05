Fallece una de las tres sobrevivientes del avionazo en Cuba

Una de las tres mujeres sobrevivientes del avión accidentado este viernes en La Habana murió a consecuencia de las graves heridas que presentaba, con lo que se elevan a 108 los fallecidos tras el siniestro de la aeronave, que llevaba a bordo 104 pasajeros y seis tripulantes, informaron medios oficiales de la isla, publicó la agencia EFE.Las tres sobrevivientes, todas cubanas, eran atendidas en el Hospital Calixto García de la capital cubana en estado crítico debido a severos traumatismos craneales, fracturas y quemaduras.Aún no han dado a conocer la identidad de la fallecida.Los medios estatales cubanos concretaron este viernes que entre las tres lesionadas se encontraban dos mujeres caucásicas, una entre 18 y 25 años y la otra de 30 años.Solo se ha identificado a una de ellas: Emiley Sánchez de la O, residente en la provincia de Holguín, de 39 años, quien llegó al hospital con fracturas, quemaduras en el 30 por ciento del cuerpo y traumatismo craneoencefálico.Una de ellas podría estar embarazada, según se aprecia en una de las fotografías de las supervivientes publicadas por los medios oficiales cubanos, aunque las autoridades no han confirmado este extremo.El accidente tuvo lugar este viernes a las 12:08 hora local, cuando un Boeing 737 alquilado por Cubana de Aviación a la compañía mexicana Global Air se estrelló en una zona de cultivos minutos después de despegar del aeropuerto internacional José Martí de La Habana.La mayoría de las víctimas son de nacionalidad cubana y hasta el momento se ha confirmado que dos eran argentinos, a los que se suman los seis tripulantes, que eran mexicanos, según los últimos datos oficiales.Las autoridades cubanas no han revelado aún más detalles sobre la identidad de los fallecidos que viajaban en la aeronave, que cubría la ruta nacional Habana-Holguín (este).

