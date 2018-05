Caracas– Un motín en una cárcel del centro de Venezuela dejó al menos 11 muertos y 28 heridos, informó el viernes una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos de los reclusos.La revuelta comenzó el jueves por la noche en la Comunidad Penitenciaria Fénix, al norte de la ciudad central de Barquisimeto, cuando un grupo de presos tomó por la fuerza a algunos de los guardias y le quitó el arma reglamentaria a uno de ellos. De inmediato se produjo un intercambio de disparos en el que fallecieron dos guardias y nueve presos y casi una treintena de personas sufrieron heridas, indicó en su página de internet la organización Una Ventana a la Libertad.Tras el tiroteo las autoridades retomaron el control de la cárcel donde están recluidos unos mil 500 presos, dijo a The Associated Press Carlos Nieto, director de Una Ventana a la Libertad.Entre las personas detenidas en el lugar está el diputado opositor Gilber Caro. Los familiares y abogados del legislador indicaron en sus cuentas de Twitter que desde hace más de tres días no tienen información de él.Las autoridades no han ofrecido hasta el momento comentarios sobre el hecho.El motín se produjo después de que en la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) se registrara entre el miércoles y el jueves una protesta de presos que reclamaban mejores condiciones de reclusión y respeto a los derechos humanos.Las autoridades retomaron la víspera el control de los calabozos de la sede de la policía política y trasladaron a otros penales a 72 reclusos. En el lugar están cautivas unas 340 personas, entre ellas 54 presos políticos y el estadounidense Joshua Holt.El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Todd Robinson, dijo el viernes al leer un comunicado que están siguiendo de cerca los acontecimientos de la cárcel de Barquisimeto donde están recluidos estadounidenses, pero no ofreció detalles.Robinson recordó que los representantes diplomáticos tienen derecho a que se les dé acceso a los penales para visitar a los ciudadanos de sus países, e indicó que si el gobierno venezolano no responde a las solicitudes "no podemos cumplir con nuestra responsabilidad" de velar por los derechos de los detenidos estadounidenses.El diplomático se quejó esta semana de que las autoridades no le ofrecieron información sobre la situación de Holt durante la protesta que se registró en la sede del SEBIN.A fines de marzo un violento motín en una comisaría del estado central de Carabobo dejó 68 personas muertas, en su mayoría reclusos.Venezuela cuenta con una treintena de cárceles donde la población, que alcanza los 57 mil reclusos, enfrenta serios problemas de hacinamiento y violencia generada por bandas que controlan internamente los penales y trafican armas y drogas.