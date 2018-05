Un motín en una cárcel del centro de Venezuela dejó al menos 11 muertos y 28 heridos, informó el viernes una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos de los reclusos.La revuelta comenzó anoche en la Comunidad Penitenciaria Fénix, al norte de la ciudad central de Barquisimeto, cuando un grupo de presos tomó por la fuerza a algunos de los guardias y le quitó el arma reglamentaria a uno de ellos. De inmediato se produjo un intercambio de disparos en el que fallecieron dos guardias y nueve presos y casi una treintena de personas sufrieron heridas, indicó en su página de internet la organización Una Ventana a la Libertad.Tras el tiroteo las autoridades retomaron el control de la cárcel donde están recluidos unos mil 500 presos, dijo a The Associated Press Carlos Nieto, director de Una Ventana a la Libertad.Entre las personas detenidas en el lugar está el diputado opositor Gilber Caro. Los familiares y abogados del legislador indicaron en sus cuentas de Twitter que desde hace más de tres días no tienen información del diputado.Las autoridades no han ofrecido hasta el momento comentarios sobre el hecho.El motín se produjo después de que en la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) se registrara entre el miércoles y el jueves una protesta de los presos que reclamaban mejores condiciones de reclusión y respeto a los derechos humanos.Las autoridades retomaron la víspera el control de los calabozos de la sede de la policía política y trasladaron a otros penales a 72 reclusos. En el lugar están recluidas unas 340 personas, entre ellas 54 presos políticos y el estadounidense Joshua Holt.A fines de marzo un violento motín en una comisaría del estado central de Carabobo dejó 68 personas muertas, en su mayoría reclusos.Venezuela cuenta con una treintena de cárceles donde la población, que alcanza los 57 mil reclusos, enfrenta serios problemas de hacinamiento y violencia generada por bandas que controlan internamente los penales y trafican armas y drogas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.